Europas erstes Mini-AKW soll in Tschechien gebaut werden

Mit dem Small Modular Reactor will Tschechien eine Führungsrolle in Sachen Atomkraft einnehmen. Kritik kommt aus Österreich.

In der tschechischen Region Südböhmen, ganz genau im Atompark Temelín, soll Europas erster Small Modular Reactor (SMR) entstehen. Mit dem Bau soll noch in der ersten Hälfte der 2030er-Jahre begonnen werden, wie es in einer Aussendung heißt.

Für die nötige Technik sogt das US-Unternehmen GE Hitachi Nuclear Energy, die den 300 Megawatt starken Reaktor bauen sollen. Small Modular Reactors, auch Mini-Atomkraftwerke genannt, sind deutlich kleiner als die üblichen Meiler. Durch den einfacheren Aufbau soll aber der Bau dieser Kraftwerke deutlich günstiger sein, womit auch der Preis der erzeugten Energie billiger wird.

Tschechien will Vorreiter bei Atomkraft werden

Das Pilotprojekt in Temelín soll dazu beitragen, Tschechiens Energieversorgung unabhängiger von Stromimporten zu machen. Künftig könnten kleine, modulare Reaktoren in Massenproduktion hergestellt und mehrere an einem Ort aufgestellt werden. Das Projekt in Temelín soll außerdem als Schulungs- und Entwicklungseinrichtung für andere europäische Länder dienen.

Der tschechische Energieversorger ČEZ arbeitet bei der Weiterentwicklung seiner Kernenergie-Sparte unter anderem auch mit Rolls Royce zusammen, die ebenfalls Komponenten für Mini-Atomkraftwerke bauen. Unter dem Projektnamen HeFASTO entwickelt ČEZ auch eigene Konzepte für modulare Reaktoren.

Kritik an Mini-Atomkraftwerk aus Österreich

Kritik an den tschechischen Atomplänen kommt unter anderem aus Österreich. Der oberösterreichische Umwelt- und Klimalandesrat Stefan Kaineder (Grüne) kündigte bereits Widerstand gegen das Projekt an. Für ihn ist es unverständlich, wie im Hinblick auf den aktuellen Beschuss der ukrainischen Atomkraftwerke durch Russland neue AKW geplant werden, wird er vom Bezirksblatt zitiert.