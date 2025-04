Tesla verkaufte 2025 in den USA weniger Autos als behauptet

Elon Musks Autounternehmen Tesla verkauft offenbar weniger Autos als bislang angenommen. Das liegt unter anderem daran, dass Tesla seine tatsächlichen Verkaufszahlen geheim hält.

➤ Mehr lesen: Tesla-Verkäufe in Europa immer noch im freien Fall

Am Freitag berichteten zahlreiche Medien über einen Verkaufsbericht von Cox Automotive, in dem die US-Verkaufszahlen für Elektroautos im ersten Quartal 2025 aufgeführt werden. Demnach hat Tesla in diesem Zeitraum 128.100 Fahrzeuge ausgeliefert – das wären 8,6 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Jahres 2024. Insgesamt sind laut dem Bericht die Verkaufszahlen von E-Autos in den USA allerdings gestiegen – gegenüber 2024 um 10 Prozent.

Keine aussagekräftigen Daten

Electrek meint nun jedoch, dass die darin enthaltenen Zahlen für Tesla unvollständig seien. Das Unternehmen verzichte als größter US-Hersteller von Elektroautos als einziges auf die Veröffentlichung regionaler Verkaufszahlen oder solchen zu einzelnen Modellen.

Daher seien die Schätzungen für Tesla zu hoch angesetzt. Stattdessen solle man aufgrund der fehlenden Verkaufsdaten auf Fahrzeugregistrierungen in anderen Ländern zurückgreifen, in denen es sehr präzise Statistiken gebe. Von den globalen Verkaufszahlen könne man dann die Zahlen aus dem Ausland abziehen.

➤ Mehr lesen: Wut auf Elon Musk: Brandstifter zünden Teslas und Ladestationen an

Rückgang könnte 15 Prozent betragen

Im ersten Quartal verkaufte Tesla weltweit 336.681 Elektroautos. Die Zahl der Registrierungen außerhalb von Kanada und den USA betrug 212.024 Fahrzeuge. Daraus lässt sich schließen, dass Tesla rund 124.657 Fahrzeuge in den USA und Kanada verkauft haben muss.

Für Kanada könne man nochmals mindestens 5.000 Fahrzeuge abziehen. Somit ergibt sich, dass die US-Verkäufe nicht nur um 8, sondern um rund 15 Prozent zurückgegangen sein dürften.