ChatGPT verwandelt LinkedIn-Nutzer jetzt in Puppen

ChatGPT macht aus perfekten LinkedIn-Profilen jetzt Puppensets in glänzender Verpackung.

In den vergangenen Tagen wurde berichtet, dass ChatGPT nun Fotos von Personen in Actionfiguren verwandeln kann. Den Ursprung hat der Internet-Trend in den Ghibli-ähnlichen Illustrationen, die der Chatbot schon seit einiger Zeit generiert.

Menschen als perfektes Paket

Der Trend mit den KI-generierten Actionfiguren hat auch LinkedIn erfasst, wie The Verge berichtet. Und es wirkt fast schon ironisch passend: Ausgerechnet auf LinkedIn – der Plattform, deren Nutzer ohnehin dafür bekannt sind, ein besonders optimiertes, teils künstlich wirkendes Bild von sich selbst zu inszenieren – präsentieren sich viele nun als stilisierte Plastikfiguren im Verpackungsdesign.