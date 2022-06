"Nukleare Batterien": Wie die USA Mini-Atomreaktoren bauen wollen

Der Bau eines Atomkraftwerks ist aufwendig, dauert Jahrzehnte und ist meist teurer, als zu Beginn prognostiziert. Einmal aufgestellt braucht es zudem Dutzende Facharbeiter*innen, die den Betrieb aufrechterhalten oder Wartungen durchführen.

All diese Probleme wären deutlich kleiner, wenn auch die Reaktoren kleiner wären. Forscher*innen am Idaho National Lab in den USA forschen daher an sogenannten Mikro-Reaktoren. Diese kleinen, relativ günstigen Atomreaktoren kann man sich eher als "nukleare Batterie" vorstellen, sagt der technische Leiter Yasir Arafat gegenüber dem Medium CNBC.

Kleinere Reaktoren bedeuten weniger Probleme

Ihr Prototyp, der sogenannte MARVEL Reaktor, soll im Dezember 2023 erstmals in Betrieb gehen. Seit Juni 2020 arbeitet das Team an dem Reaktor, laut Arafat ist es der erste seiner Art.