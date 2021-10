US-Luftwaffe baut Mini-Nuklearreaktor

Die US-Luftwaffe möchte die Eielson Air Force Base in Alaska als Standort für einen neuen kleinen Kernreaktor im Rahmen eines Pilotprogramms nutzen. Der aktive Stützpunkt von US-Kampfflugzeugen befindet sich tief im Landesinneren Alaskas in der Nähe der Stadt Fairbanks und liegt etwa 110 Meilen südlich des Polarkreises. Die Lage, die vorhandene Energieinfrastruktur, inklusive eigenem Kohlekraftwerk, machen ihn zu einer attraktiven Option für einen Mikroreaktortest.

Klimawandel: auch ein Feind des Militärs

"Im Winter wird die höchste Dauerleistung erreicht, etwa 13 bis 15 Megawatt, wobei bis zu 800 Tonnen Kohle pro Tag verbraucht werden", heißt es in einem Bericht des unabhängigen Nuclear Energy Institute (NEI) aus dem Jahr 2018. "Der Stützpunkt hält einen Kohlevorrat für 90 Tage vor Ort vor und das Kraftwerk verfügt über einen Auftauschuppen, um die Kohle vor dem Einsatz aufzutauen."

Das US-Militär hat in den letzten Jahren zunehmend auf die potenziellen Sicherheitsrisiken hingewiesen, die der globale Klimawandel mit sich bringt und zahlreiche Initiativen gegen den Verbrauch fossiler Brennstoffe in den Streitkräften unterstützt. Der globale Klimawandel war auch ein wichtiger Faktor bei der Erschließung neuer Ressourcen und Handelsrouten in der Arktis. Das hat zu verstärktem Wettbewerb und wachsender Sorge über das Konfliktpotenzial in der Region geführt – wieder ein Punkt für die strategische Bedeutung des Stützpunktes in Alaska.

Die Lage von Eielson und die Tatsache, dass es sich um einen großen Luftwaffenstützpunkt handelt, bietet auch im Hinblick auf Sicherheits- und Regulierungsfragen gewisse Vorteile. "Es sei auch darauf hingewiesen, dass zahlreiche Interessengruppen empfohlen haben, das erste Mikroreaktorprojekt in Alaska auf einem Militärstützpunkt durchzuführen, möglicherweise auf der Eielson Air Force Base, wo das Verteidigungsministerium nicht verpflichtet ist, die Gesetze des Bundesstaates einzuhalten", heißt es in einem Bericht des Alaska Center for Energy and Power (ACEP), der im Jänner veröffentlicht wurde.