Saubere Luftfahrt: Erste Ladung künstliches Kerosin ist fertig

CO2 wird direkt aus der Luft gewonnen und per Elektrolyse in einen sauberen Kraftstoff umgewandelt.

Das Unternehmen Twelve ist Spezialist für Kohlenstoffumwandlung Es hat in Zusammenarbeit mit der US Air Force die erste Ladung künstliches Kerosin erzeugt, wie es am Dienstag mitgeteilt hat.

Der saubere Kraftstoff wurde mittels CO2-Elektrolyse gewonnen und soll über den gesamten Lebenszyklus nahezu emissionsfrei sein. Im Vergleich zu fossilem Treibstoff soll der saubere Treibstoff um rund 90 Prozent weniger CO2 freisetzen.

Bei der Elektrolyse werden aus energiearmen Stoffen, wie Wasser und Kohlendioxid, die Energieträger Wasserstoff und Kohlenstoffmonoxid erzeugt.