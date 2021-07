Wie Wasserstoff die Luftfahrt sauberer machen könnte

An mehreren Orten weltweit wird intensiv an der Entwicklung von Flugzeugen gearbeitet, die Wasserstoff als Treibstoff verwenden. Während Wasserstoff im Energiesektor große Chancen prophezeit werden, sind viele Experten skeptisch , ob das leichteste Element für die Luftfahrt wirklich sinnvoll ist. Zu dieser Ansicht bewegt sie vor allem das Problem der Energiedichte (siehe unten). Unternehmen wie H2FLY oder ZeroAvia lassen sich davon nicht beirren und treiben ihre Vision von Wasserstoffflugzeugen voran.

2016 startete das viersitzige Testflugzeug HY4 zum ersten Mal. Es besitzt zwei große Wasserstoffdrucktanks, die Brennstoffzellen versorgen. Darin reagiert Wasserstoff mit Sauerstoff, wobei Strom entsteht, der in einen Elektromotor für einen Propeller fließt. Statt Abgasen tropft reines Wasser aus dem Motor. Weder Kohlendioxid noch sonstige Schadstoffe werden im Betrieb erzeugt. Wird der Wasserstoff auch noch aus erneuerbaren Quellen gewonnen, etwa durch Elektrolyse von Wasser mittels Solarkraft oder Gezeitenkraft, kann dies einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung der Luftfahrt leisten.

Sichere Bauweise

Mit HY4 wurden bislang über 70 Testflüge durchgeführt. Das Flugzeug wurde währenddessen ständig verbessert, erzählt Kallo der futurezone. „Wir haben nun 30 Prozent mehr Leistung an Bord, aber was viel wichtiger ist: Wir haben das gesamte Antriebssystem redundant ausgelegt.“ Das Flugzeug sei somit besonders gut gegen Ausfälle geschützt. Von Kritikern oft vorgebracht wird der Sicherheitsaspekt, schließlich könne ein undicht gewordener Tank zur Bombe werden. „Solange man sich an die Wartungsintervalle hält, ist das überhaupt kein Problem“, sagt Kallo. „Ein Kerosintank muss auch gewartet werden.“

Anfang Juli gab H2FLY bekannt, gemeinsam mit dem Flugzeughersteller Deutsche Aircraft ein 40-sitziges Flugzeug vom Typ D328 eco mit einem Wasserstoffantrieb ausstatten zu wollen. 2025 soll der Regionalflieger erstmals mit flüssigem Wasserstoff an Bord abheben. Der Umbau des bereits vorhandenen Flugzeugtyps wäre der nächste große Entwicklungsschritt. Ähnlich will es auch das kalifornische Start-up ZeroAvia angehen. 2023 will es ein Wasserstoffflugzeug mit 20 Sitzen starten.