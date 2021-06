Ein Wasserstoffkraftwerk für den eigenen Garten

An dieser Idee forschen Wissenschaftler*innen des Fraunhofer Instituts für Angewandte Polymerforschung (IAP) und der Technik-Universität BTU Cottbus gemeinsam mit einem Industriepartner. Sie wollen ein kleines Windrad kreieren, das Strom erzeugt. Was nicht sofort verbraucht wird, wird verwendet, um Wasser mittels Elektrolyseur in Wasserstoff umzuwandeln (siehe Grafik weiter unten). Bei Bedarf wird der in speziellen Drucktanks gespeicherte Wasserstoff in eine Brennstoffzelle geleitet, die daraus Strom und Wärme gewinnt. Somit lassen sich nicht nur Haushaltsgeräte betreiben, auch die Heizung wird unterstützt.

Biegbare Rotorblätter für jede Windstärke

Die Idee in die Praxis umzusetzen, sei eine technische Herausforderung, erklärt Marcello Ambrosio vom IAP: "Klassische Windkraftanlagen sind groß dimensioniert. Kleinere sind bisher vom Wirkungsgrad her nicht so optimal." Die Forscher*innen haben sich deshalb zunächst mit der Entwicklung eines kompakten Windrads beschäftigt. "Was wir vorhaben, ist ein klappbares Windrad, das man ohne Zuhilfenahme von Geräten aufstellen kann, etwa mit einem Flaschenzug."

Das Windrad soll spezielle Rotorblätter besitzen, die sich mit steigender Windstärke verdrehen können. "Dadurch ersparen wir uns teure Stellmechanik in der Rotornabe", meint Ambrosio. Ein neuer Materialmix aus Kohle- und Glasfasern mache das Windrad außerdem besonders leicht, wodurch es sich schon bei Windgeschwindigkeiten von nur 2 Meter pro Sekunde (7,2 km/h) dreht. Für die Herstellung der in mehreren Lagen aufgebauten Rotorblätter sollen künftig zudem Roboter verwendet werden. Das soll den Verschnitt minimieren und die Umwelt schonen.

Leichte Drucktanks mit eingebauten Sensoren

Neben dem Windrad soll für das kleine Wasserstoffkraftwerk lediglich eine Art Gartenhäuschen notwendig sein. Darin verstauen kann man den etwa Rasenmäher-großen Elektrolyseur, die Brennstoffzelle und Wasserstofftanks. Deren Konstruktion ist eine weitere Herausforderung, an der die Forscher tüfteln. "Wenn ich einen großen Wasserstofftank ganz voll mache, ist der in der Regel nach einem halben Jahr komplett leer", erklärt Ambrosio das Problem der so genannten Permeation. Wasserstoff sei als das kleinste chemische Element äußerst flüchtig und durchdringe mit der Zeit selbst dichteste Membranen.

Aktuell entwickeln die Forscher*innen besonders leichte Gasflaschen aus Carbonfaser, die 500 bis 700 bar Druck aushalten. In ihre Wände integriert sind 3D-gedruckte Sensoren, die kleinste Risse, Schläge und andere Strukturveränderungen sofort registrieren. Damit soll Wasserstoff sicher über mehrere Monate gespeichert werden können.