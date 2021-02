Wasserstoff aus der Tube

Die "Powerpaste" macht Drucktanks obsolet. Der Energieträger Wasserstoff kann so breiter eingesetzt werden.

Wasserstoff wird großes Potenzial zugeschrieben, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und so die Energiewende voranzutreiben. Durch Umwandlung von überschüssigem Strom aus erneuerbaren Quellen sollen künftig große Mengen des Gases bereit stehen. Der Wasserstoff soll für den Ausgleich saisonaler Schwankungen in der Stromproduktion, aber auch im Transportbereich verwendet werden. Ein statt 700 bar In Brennstoffzellenfahrzeugen wird Wasserstoff in speziellen Tanks gelagert. Darin herrschen 700 bar - soviel Druck wie in Meerestiefen von 7100 Metern. In größeren Fahrzeugen wie Autos, Bussen und LKW können solche Tanks relativ einfach eingebaut werden. In kleinerem Format, etwa für Elektro-Motorroller, sind solche Drucktanks weder am Markt vorhanden noch technisch sinnvoll. Wasserstoff kann nun aber auch bei normalem Luftdruck gespeichert werden, in Form einer zähflüssigen Paste. Entwickelt wurde die "Powerpaste" von Forschern des Fraunhofer Instituts für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (IFAM) in Dresden. Sie sehen eine ganze Reihe zukünftiger Anwendungsmöglichkeiten. Abgesehen von Elektro-Motorrädern könnte sie auch Range Extender antreiben, um die Reichweite von Elektroautos zu erhöhen. Sie könnte Drohnen länger fliegen lassen, Brennstoffzellen für die Stromerzeugung beim Camping oder Notstromaggregate antreiben.

In Brennstoffzellenfahrzeugen (FCEV) wird der Wasserstoff normalerweise in Drucktanks gelagert © Toyota

Herstellung und Einsatz Das zähflüssige, hellgraue Material entsteht in einem mehrstufigen Prozess. Zunächst wird Magnesiumpulver bei 350 Grad Celsius mit gasförmigem Wasserstoff vermischt. "Das Pulver saugt Wasserstoff auf wie ein Schwamm", erklärt IFAM-Forscher Marcus Vogt, der 2014 mit der Entwicklung der Powerpaste begann. Das daraus resultierende Magnesiumhydrid wird mit öligem Ester sowie mit Metallsalz kombiniert. Letzteres wird benötigt, damit die träge Paste reaktionsfreudiger wird. Im Einsatz wird die Powerpaste mit Wasser in Kontakt gebracht. Dabei wird sowohl der im Magnesiumhydrid gespeicherte Wasserstoff freigesetzt, als auch Wasserstoff aus dem Wasser. Das Gas wird in eine Brennstoffzelle geleitet, wo es mit Sauerstoff reagiert und dabei Strom erzeugt - der wiederum in einen Akku oder direkt zu einem Elektromotor fließen kann. Leichte Verteilbarkeit In der Vorstellung der Forscher könnte die Powerpaste in Kartuschen gelagert und so z.B. in Fahrzeuge eingesetzt werden. Dazu füllt man die ca. 2- bis 2,5-fache Menge Wasser in einen separaten Tank. Man benötigt keinen Druckbehälter und kein spezielles Betankungssystem. Die Powerpaste ließe sich deshalb auch leichter verteilen als gasförmiger Wasserstoff. Auf Tankstellen könnten etwa große Metallfässer aufgestellt werden, aus denen die Paste abgezapft wird. Im Betrieb wird die Paste aus der Kartusche gedrückt. Das kann z.B. durch einen Stempel geschehen, "wie bei einer überdimensionierten Silikon-Kartusche aus dem Baumarkt", meint Vogt. Noch leichter ginge das Herausdrücken mittels Druckluft. "Mit einem Industriepartner arbeiten wir an einer Lösung, bei der ein miniaturisierter Kompressor zum Einsatz kommt."

So sieht ein kleiner Generator mit eingelegter Powerpaste-Kartusche aus, der mittels Brennstoffzelle Strom erzeugt © IFAM

Selbst Meerwasser geeignet Das Wasser, das mit der Powerpaste reagiert, muss nicht hochrein sein. Vogt: "Vom Regen über Süßwasser aus einem See und sogar Meerwasser geht alles." Letzteres sei zwar eine Herausforderung für die Systemkomponenten, aber die Reaktionsfähigkeit leide darunter nicht. "Schlecht ist nur sehr kalkhaltiges Wasser, weil man dann den Energiegehalt der Powerpaste nicht voll ausschöpfen kann." Das Wasser, das durch die Reaktion in der Brennstoffzelle ensteht, kann in den Wassertank rückgespeist werden. Wie sieht es im Winter aus? Die Paste bleibt bis minus 20 Grad fließfähig. "Wir haben auch Rezepturen, die erst weit darunter fest werden", meint Vogt. Das Wasser kann mit Frostschutzmittel versetzt werden. Einschränkungen Bei der Leistungsfähigkeit sind dem Powerpasten-System derzeit noch Grenzen gesetzt, erklärt Vogt. Man kann also z.B. noch keine allzu starken Motoren damit antreiben. "Es gibt da noch Skalierungsproblematiken, etwa beim Abführen der Wärme, die bei der Reaktion entsteht", sagt Vogt. "Derzeit sind wir also noch auf der Suche nach Einstiegsmärkten. Das heißt aber nicht, dass perspektivisch nicht auch Autos damit betrieben werden könnten." Die momentan beste Chance, auch im Automobilbereich eingesetzt zu werden, hat die Powerpaste bei Range Extendern. Diese Generatoren, die die Akkus von Elektroautos aufladen und so mehr Reichweite ermöglichen, kommen auch mit wenig Leistung aus. Range Extender mit Powerpaste könnten auch laufen, wenn das Auto geparkt ist. Das IFAM forscht in diese Richtung bereits gemeinsam mit Automobilzulieferern.

So einfach wie einen Zapfhahn einstecken ist das Powerpaste-Nachfüllen zwar nicht, aber es dauert angeblich nicht viel länger © REUTERS / Shannon Stapleton