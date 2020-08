Technische Unis fordern Milliarden für Wasserstoff-Forschung

Alternativen nicht in Sicht

Wasserstoff soll in Zukunft unter anderem deswegen so bedeutend für die Energiewende sein, weil man damit Strom speichern kann. Mit Strom aus erneuerbaren Quellen können Elektrolyseure betrieben werden, die Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff aufspalten. Ein großer Vorteil: Der Prozess kann überall durchgeführt werden. "Fossile Brennstoffe werden dagegen überwiegend importiert", sagt Alexander Trattner, der Leiter des Forschungsinstituts HyCentA. Wasserstoff wird heute üblicherweise in speziellen Hochdrucktanks gelagert. Die seien erprobt und sicher, meint Trattner. In Brennstoffzellen kann der Wasserstoff dann wieder in Strom umgewandelt werden, wobei auch Wärme entsteht.

Saisonale Verlagerung

Diese Besonderheiten lassen Wasserstoff ideal erscheinen, um im Sommer erzeugte Stromüberschüsse zu speichern und im Winter zu verbrauchen (saisonale Energieverlagerung). "Derzeit nutzt man im Winter unter anderem Gaskraftwerke für den Ausgleich im Stromnetz. Für ein zukünftiges nachhaltiges Energiesystem braucht es aber Technologien, die gespeicherte Energie im großen Maßstab rückverstromen können", erklärt Wolfgang Hribernik, der Leiter des Center for Energy am Austrian Institute of Technology der futurezone.

Für die flexible Speicherung besonders großer Energiemengen haben Wasserstofftechnologien besonders gute Voraussetzungen. Allerdings bedarf es noch intensiver Forschung für den Einsatz im großtechnischen Maßstab als Speicher und für den wirtschaftlichen Betrieb im Energiesystem. Pumpspeicher und andere Technologien, etwa Druckluft oder Batterien, würden sich für die Speicherung besonders großer Energiemengen weniger gut eignen. Mit Wasserstofftechnologien könne man dagegen die Speicherung gut skalieren und die Stromerzeugung gut steuern.

Durch die Energiewende mit ihrer Abkehr von fossilen Quellen werden genau diese Qualitäten künftig gefragt sein. Strom ausschließlich aus erneuerbaren Quellen zu beziehen, erfordere Umstellungen, die sich bis 2030 noch ohne Wasserstoff bewältigen ließen. Danach benötige man einen Energieträger, "der ziemlich sicher wasserstoffbasiert" sein wird, so Hribernik.