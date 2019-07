Wie sinnvoll Wasserstoff als Treibstoff ist

Wo Wasserstoff besonders gedeiht

Wer in Mitteleuropa ein Brennstoffzellenfahrzeug (FCEV) kaufen will, der muss momentan noch tief in die Tasche greifen. Der Hyundai Nexo kostet laut Listenpreis etwa 65.000 Euro, ähnlich viel legt man für einen Toyota Mirai hin. Die hohen Kosten sind der noch geringen Stückzahl geschuldet. In Österreich sind mit Stand 2018 ganze 24 FCEV unterwegs. Währenddessen ist der Bestand an Batterieelektroautos in den vergangenen Jahren auf nunmehr über 20.000 gestiegen.

Anders sieht die Situation in Japan aus. Der Staat fördert FCEV massiv und bezahlt je nach Wohnbezirk bis zur Hälfte des Anschaffungspreises. Der Ausbau der Infrastruktur wird rasant vorangetrieben. Bis zu den Olympischen Spielen 2020 sollen 160 Wasserstofftankstellen existieren. Die Zuseher des Sport-Events werden mit Wasserstoffbussen transportiert. Japan sieht in dem Treibstoff eine Möglichkeit, sich weniger abhängig von Ölimporten zu machen und seine Klimaziele zu erreichen.

In Europa sind laut Fahrzeughersteller Hyundai die skandinavischen Länder führend bei Wasserstoffinfrastruktur und Nachfrage nach FCEV. Auch Deutschland und Dänemark sind bei Wasserstoff gut im Rennen. In Österreich sei ein Ausbau des Tankstellennetzes (derzeit nur fünf Stück) laut Hyundai wünschenswert.