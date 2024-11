Supraleiter bei Raumtemperatur: Forscher gefeuert

Der Wissenschaftler hinter einer vermeintlichen Sensation musste seinen Posten bei der University of Rochester räumen.

Es galt als eine der Sensationsmeldungen im Jahr 2023. Mehrere Forscher behaupteten, Supraleiter gefunden zu haben, die bei Raumtemperatur funktionieren. Dem Staunen wich jedoch sehr schnell Skepsis. Mitte 2024 stellte sich dann heraus, dass in einem konkreten Fall Daten manipuliert wurden und schlichtweg gelogen wurde.

➤ Mehr lesen: Supraleiter bei Raumtemperatur: Forscher hat gelogen, Daten gefälscht

Nun wurde der Physikprofessor Ranga Dias von der University of Rochester offenbar gefeuert. Das berichtet das Wall Street Journal. Eine Sprecherin bestätigte, dass Dias nicht mehr angestellt sei, wollte aber keine Details dazu nennen.

Untersuchung

Dem Abgang ging eine monatelange Untersuchung der Universität voraus, die im Februar abgeschlossen wurde. Geleitet wurde sie von 3 externen Experten. Dabei wurde nachgewiesen, dass Dias Daten gefälscht hatte. Anschließend wurde bei der zuständigen Kommission die Entlassung beantragt. Es ist davon auszugehen, dass sein Ausscheiden das Ergebnis dieses Prozesses ist.

Dias selbst bestritt immer sein Fehlverhalten und klagte die Universität sogar. Das wurde allerdings abgewiesen.

Was würde ein Raumtemperatur-Supraleiter bringen?

Nehme man an, die Supraleiter funktionieren tatsächlich bei Raumtemperatur, würde das schlagartig neue Möglichkeiten in allen Bereichen eröffnen, die mit Strom zu tun haben. Damit würde es keinen Verlust mehr zwischen Stromquelle und Gerät geben – egal ob das ein Fernseher, ein Quantencomputer oder ein E-Auto ist. In Rechenzentren, die mit Computern aus Supraleitern betrieben werden, könnte kaum mehr Kühlung benötigt werden.

➤ Mehr lesen: Wie würde der Supraleiter-Durchbruch LK-99 die Welt verändern?

Das würde nicht nur bedeuten, dass Geräte selbst effizienter sind, sie brauchen auch weniger Strom, weil keine Wärme entsteht, die weggekühlt werden muss. Das gilt sowohl für Spielekonsolen, die keinen aktiven Lüfter mehr bräuchten, als auch riesige Rechenzentren.