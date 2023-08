Wie würde der Supraleiter-Durchbruch LK-99 die Welt verändern?

Die Entdeckung von LK-99 wird mit Hoffnung und Skepsis betrachtet. Wir erklären, warum das so ist und was es bringen kann.

Die Physikwelt wartet aktuell mit Hochspannung auf die Bestätigung der Ergebnisse eines möglicherweise revolutionären Experiments: Ein Supraleiter , der bei Raumtemperatur und normalem Druck funktionieren soll. Wir erklären, was das neue Material ist, warum die Entdeckung so spannend ist und wofür es eingesetzt werden könnte.

Die Entdeckung von Hochtemperatursupraleitern 1986 wurde mit einem Nobelpreis ausgezeichnet. Statt fast am absoluten Nullpunkt, werden diese Supraleiter meist bei Temperaturen zwischen -135 und -196 Grad betrieben. Statt aus Metall bestehen sie meist aus Keramik. Gekühlt werden sie etwa mit flüssigem Stickstoff. Zusätzlich werden sie unter Druck gesetzt.

Was soll das neue „Wundermaterial“ können?

LK-99 wurde bereits 1999 in Korea von Sukbae Lee und Ji-Hoon Kim entdeckt. Es ist ein Blei-Apatit, also ein Mineral aus Blei und Phosphat, das in diesem Fall mit winzigen Mengen Kupfer modifiziert wurde. „Ein Supraleiter, der bei Raumtemperatur und normalem Druck, ohne die Kühlung mit flüssigem Stickstoff, funktioniert – das wäre ein riesiger Gewinn“, beschreibt Karsten Held vom Institut für Festkörperphysik an der TU Wien gegenüber der futurezone die Entdeckung.

Könnte das wirklich funktionieren?

Wie viele Forscher*innen weltweit hat sich Held zusammen mit Liang Si von der Northwestern University Xi'an das Material genauer angesehen (zur Studie). „Wir haben berechnet, bei welchen Energien und Geschwindigkeiten sich Elektronen in LK-99 bewegen. Unter bestimmten Voraussetzungen zeigt es vielversprechende Eigenschaften“, sagt Held.

Unbehandelt leite das Material eigentlich gar keinen Strom, also das Gegenteil dessen, wonach die Physikwelt sucht. Werden aber zusätzliche Atome eingefügt, eine sogenannte Dotierung, könnte sich das umkehren. „Ein Beweis ist das aber noch nicht“, gibt Held zu bedenken.

➤ Mehr lesen: Supraleiter-Durchbruch: Forscher der TU Wien haben Hoffnung

Welche Fragen sind noch offen?

Bisher konnte das Experiment nicht wiederholt und noch nicht von unabhängigen Forscher*innen bestätigt werden. Videos und Fotos zeigen zwar, dass LK-99 über einem Magneten schwebt. Unklar ist aber, ob dieser Effekt tatsächlich auf einen Supraleiter hinweist, oder ein anderes Phänomen ist. Beim sogenannten Diamagnetismus tritt ebenfalls der Effekt auf, dass das Material über einem Magneten schwebt. Das bedeutet aber nicht, dass dieser die elektrische Leitfähigkeit eines Supraleiters mitbringt.