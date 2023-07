Möglicher Durchbruch: Supraleiter bei Raumtemperatur gefunden

Dem koreanischen Team soll das gelungen sein. In einer Preprint-Studie geben sie an, das Problem gelöst zu haben. Nicht nur hätten sie einen Weg gefunden, das supraleitende Material zu synthetisieren - der Vorgang soll auch relativ einfach möglich sein. Die Produktion des Materials sei innerhalb von 34 Stunden und mit einfacher Laborausstattung zu schaffen.

Ergebnisse mit Vorsicht genießen

Eines muss allerdings bedacht werden: Das Paper wurde von der wissenschaftlichen Gemeinschaft noch nicht geprüft und die Ergebnisse noch nicht reproduziert. Beides ist wichtig, um mit Sicherheit sagen zu können, ob es sich wirklich um einen Durchbruch handelt oder nicht. John Durrell, Professor für Supraleitertechnik an der Universität Cambridge, gibt im "The Independent" an, dass er sich mit verfrühten Aussagen zurückhalten würde: "In der Fachwelt herrscht verständlicherweise Skepsis gegenüber diesem Ergebnis, da es im Laufe der Jahre zahlreiche Berichte über Supraleiter bei Raumtemperatur gegeben hat, die sich nicht bestätigt haben."