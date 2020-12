Wie funktioniert ein Kernfusionsreaktor?

Selbsterhaltung

Für die Fusion wird zunächst ein Vakuum im Tokamak erzeugt, um jegliche Verunreinigung in der Kammer zu beseitigen. Dann wird Wasserstoff hineingefüllt und aufgeheizt. Das Aufheizen geschieht mittels eines starken Magnetfeldes, dem Beschuss durch beschleunigte Deuterium-Atome und hochfrequenten elektromagnetischen Wellen (wie in der Mikrowelle). Durch die Kombination dieser Methoden heizt sich das Plasma auf die besagten 150 Millionen Grad Celsius auf. Dann wird das Tritium hinzugefügt und los geht die Kernfusion. Im besten Falle wird dadurch soviel Hitze erzeugt, dass sich das Plasma ohne weitere Erwärmungsmaßnahmen selbst erhält.

Während Deuterium in der Natur reichhaltig vorhanden ist - ein Kubikmeter Meereswasser enthält 33 Gramm davon - ist Tritium ein sehr flüchtiges Material und kommt in der Natur kaum vor. Das gute an der Fusionsreaktion ist aber, dass als Nebenprodukt weiteres Tritium erzeugt werden kann. Bei der Fusion werden Deuterium und Tritium zu Helium, übrigt bleibt ein Neutron. Trifft dieses auf Lithium, gibt es eine Reaktion, aus der Helium und Tritium hervorgehen. Weil man solcherart Tritium ernten kann, enthalten die Innenwände des Tokamak in einem Fusionsreaktor Lithium.

Hauptprodukt Wärme

Apropos Nebenprodukt, was ist eigentlich das Hauptprodukt? Wärme. So bescheiden das wirkt, in einem Fusionsreaktor wird Strom genauso erzeugt, wie in anderen kalorischen Kraftwerken auch. Durch Hitze wird Wasser verdampft, der Dampf treibt eine Dampfturbine und die einen stinknormalen Generator an, kühlt ab und wird wieder zum heißen Reaktor befördert. Bei einem Fusionsreaktor kann das heiße Plasma freilich nicht direkt mit einem Wasserkreislauf in Kontakt gebracht werden. 150 Millionen Grad Celsius würden jedes Material schmelzen.

Das Plasma wird im Tokamak von starken Magnetfeldern in Form gehalten. Die werden mit supraleitenden Magneten erzeugt, die auf minus 269 Grad Celsius heruntergekühlt sind - man beachte den Temperaturunterschied! Das Plasma ist stark elektrisch geladen und folgt deshalb den Feldlinien des erzeugten Magnetfeldes. Die Wände des Tokamak bekommen aber immer noch genug von der Hitze ab. Mehrere Schichten aus Beryllium, Kupfer und hochfestem Stahl halten gerade so viel Hitze ab, um das dahinter liegende Kühlwassersystem nicht zu beschädigen.