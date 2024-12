Xpeng-Chef testet sein "Flugzeugträger"-Auto persönlich

Es ist wohl mit Abstand das kurioseste und ungewöhnlichste Elektroauto, das im vergangenen Jahr vorgestellt wurde - eine 2-teilige Auto-Flugzeug-Kombi . Es besteht aus einem riesigen Fahrzeug und einem eVTOL-Flugzeug ( e lectrical V ertical T akeoff and L anding), mit dem 2 Personen durch die Lüfte fliegen können.

Außerdem kommt hinzu, dass hinter dem Lenkrad der Xpeng-Chef He Xiaopeng höchstpersönlich saß.

Nun wurde das Gefährt auf öffentlichen Straßen in China gesichtet und gefilmt. Das Fahrzeug steckt unter einer Tarnbemalung. Das alleine wirkt schon etwas kurios, da das ungewöhnliche Auto eindeutig als der fahrende Flugzeugträger zu erkennen ist.

Die Xpeng-Tochterfirma AeroHT , die sich auf Fluggeräte spezialisiert hat, hat für das eVTOL-Flugzeug in China eine Zulassung für Testflüge erhalten. Im November ging der erste öffentliche Flug bei der Zhuhai Air Show erfolgreich über die Bühne.

Das Unternehmen meint es also tatsächlich ernst. Die ungewöhnliche Kombi bleibt kein Konzept, sondern soll tatsächlich produziert werden und auf dem Markt landen. Angepeilt ist ein Verkaufsstart im Jahr 2026 . Umgerechnet sollen Fahrzeug und Fluggerät rund 280.000 Dollar kosten.

Fabrik wird gebaut

Fertig ist derzeit noch nicht einmal die Fabrik, in der das Fluggerät hergestellt werden soll. Der Bau hat allerdings bereits begonnen, die Produktionsstätte soll im Sommer 2025 in der chinesischen Stadt Guangzhou fertiggestellt werden. Dann will man dort erste Produktionsversuche starten.