Kleines chinesisches Flugauto fliegt komplett autonom

Auf einer Messe für Innovation in China hat der chinesische Autohersteller Chery einen neuen Prototypen eines modularen Flugautos vorgestellt. Das Besondere daran ist, dass man bei diesem „ Land and Air Vehicle “ ein Lenkrad oder Gaspedal vergeblich sucht.

Bereits 80 Km geflogen

Laut Interesting Engineering hat das Flugauto bereits einen rund 80 Km langen Testflug erfolgreich absolviert. Es soll speziell für die Bedürfnisse von Kurzstrecken-Pendlern entwickelt werden. Im Flugmodus soll es rasch vertikal starten und landen können.

In den letzten Jahren hörte man immer wieder von Flugauto-Entwicklungen aus China. Nur wenige davon sind derzeit weiterentwickelt als reine Konzepte. Mit Passagieren an Bord sind bisher kaum welche abgehoben. Man schätzt daher, dass es noch einige Jahre dauern wird, bis man solche Flugautos tatsächlich in Aktion sieht. Wenn es so weit ist, dürfte es aber zuerst in China soweit sein.

Neue Batterien

Auf der Chery Global Innovation Conference in Anhui kündigte der Hersteller Chery auch neue geplante Feststoffakkus und die Einführung einer neuen Batterien-Marke an, die Kunpeng heißen soll. Die Feststoffakkus sollen eine Laderate von 6C erreichen – das würde bedeuten, dass sie in nur 10 Minuten vollständig geladen werden können.

Chery will bereits Ende des Jahres bei seinen Feststoffbatterien eine Energiedichte von 400 Wh/kg erreichen. Im kommenden Jahr soll diese dann auf 600 Wh/kg erhöht werden. Die Serienproduktion soll 2027 starten, und Fahrzeuge sollen damit eine Reichweite von bis zu 1.500 Kilometern erhalten.