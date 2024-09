Kurioses Flugzeugträger-Auto hat schon 3.000 Vorbestellungen

Der chinesische Hersteller Xpeng AeroHT ist ein Spezialist für Flugautos und eVTOL-Flugzeuge ( e lectrical V ertical T akeoff and L anding). In China hat der Hersteller für das eVTOL AeroHT X2 im Vorjahr eine bedingte Zulassung für Testflüge

Großes Interesse an der Fahrzeug-Flugzeug-Kombi

Bereits jetzt wurde das Auto 3.000-mal vorbestellt, obwohl der Vorverkauf noch nicht einmal begonnen hat. Der soll offiziell erst gegen Ende des Jahres starten. Das ist beachtlich, denn mit einem Preis von 2 Millionen Yuan ist das Fahrzeug nicht gerade ein Schnäppchen. Umgerechnet wären das rund 255.000 Euro.

Fertig ist derzeit noch nicht einmal die Fabrik, in der es hergestellt werden soll – der Bau startet erst diesen Herbst. Diese Produktionsstätte soll im Sommer 2025 in der chinesischen Stadt Guangzhou fertiggestellt sein. Dann will man dort erste Produktionsversuche starten. In Serienproduktion will Xpeng AeroHT mit dem Gefährt erst 2026 gehen.

Obwohl die Kombi bereits im Oktober 2023 präsentiert wurde, wurde der fahrende Flugzeugträger bisher noch nie live hergezeigt. Der erste öffentliche Flug soll bei der Zhuhai Air Show im November stattfinden.

Im Kofferraum integriert

Im E-Auto mit Allradantrieb können insgesamt 5 Menschen mitfahren. 2 Personen finden im Flugzeug Platz. Ein Video zeigt, wie das im Kofferraum verstaute eVTOL aus dem Auto entladen wird: