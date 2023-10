Fliegende Supercars: Chinesische Firma zeigt kuriose Autos

Das chinesische Unternehmen Xpeng AeroHT - eine Tochterfirma des E-Autoherstellers Xpeng - hat sich der Entwicklung von fliegenden Autos verschrieben. Bei einer kürzlichen Präsentation zeigte das Unternehmen 2 neue Konzepte: einen 6-rädrigen "Flugzeugträger"-Van und ein Supercar, das auch abheben kann.

Das relativ junge E-Autounternehmen Xpeng hat seine Entwicklungsabteilung für fliegende Autos 2021 ins Leben gerufen und bislang mehr als eine halbe Milliarde Dollar darin investiert. Seitdem zeigte die Firma mehrere Konzepte, der Marktstart soll sogar schon 2024 erfolgen (die futurezone berichtete).

➤ Mehr lesen: Xpeng zeigt sein fliegendes Auto Voyager X2

Transporter für eine bemannte Drohne

Wie es scheint, ist Xpeng AeroHT allerdings immer noch voller neuer Ideen. Beim Xpeng Tech Day 2023 vergangene Woche stellte man 2 neue Konzepte vor. Das erste ist streng genommen kein fliegendes Auto, sondern eher das Transportvehikel eines eVTOL, also einer bemannten Flugdrohne, die vertikal starten und landen kann.

Die Drohne passt dabei in den Kofferraum des 3-achsigen Fahrzeugs und wird so weit gefahren, wie die Straße eben reicht. Danach kann man mit der E-Drohne weiterfliegen, die zuerst aber ihre 6 Rotoren ausklappen muss. 2 Personen sollen in der Drohne Platz finden.