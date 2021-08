Xpeng zeigt sein fliegendes Auto Voyager X2

Der Auto-Hersteller Xpeng hat auf der Chengdu Motor Show in China sein "fliegendes Auto" Voyager X2 präsentiert. Wie CnEVPost berichtet, waren Flugtests auch in extremen Umgebungen erfolgreich. Dazu gehörten Flüge in großer Höhe über Städten wie Xining, Yushu und der Qinghai Provinz im Nordwesten von China. Auch in Innenräumen wurde das Flugauto getestet.

Flüge in 1.000 Metern

Das X2 ist die 5. Variante des Flugautos und das erste mit einem geschlossenen Cockpit. Deshalb konnten auch erstmals Flüge in knapp unter 1.000 Meter Höhe durchgeführt werden. Das Flugauto kann laut Xpeng 35 Minuten in der Luft bleiben. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 130 km/h.

Auf Twitter zeigt Xpeng Videos der Testflüge (hier, hier und hier):