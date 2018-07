Nicht alles, was fliegt, ist ein Auto

Aeromobil

Echtes Flugauto: Das aus der Slowakei stammende Start-up arbeitet seit den 90er-Jahren an fliegenden PKW. Nicht elektrisch betrieben, sondern mit Rotax-Triebwerk aus Österreich. Erste Testflüge gab es bereits 2013. Seit 2017 vorbestellbar, Auslieferung für 2020 angesetzt. Preis liegt deutlich über einer Million Euro. Soll 160 km/h am Boden und 360 km/h in der Luft schaffen. Vom Straßen- in den Flugmodus in unter drei Minuten.