Apple ist wieder dabei, Geschichte zu schreiben

Im August 2018 überschritt Apple die magische Marke - es war das erste Unternehmen, das eine Billion Dollar (1.000 Milliarden Dollar) wert war. Damals war Amazon noch Apples schärfster Konkurrent, wenn es um die Unternehmensbewertung ging.

Seitdem stiegen die Apple-Aktien kontinuierlich an. Im August 2020 erreicht das Unternehmen erstmals die 2-Billionen-Dollar-Marke, im Jänner 2022 wurde die 3-Billionen-Marke geknackt. Jetzt sind auch die 4 Billionen in Reichweite. Zum Vergleich: Deutschland erwirtschaftete 2023 ein BIP von 4,5 Billionen US-Dollar. Das gesamte Nettovermögen aller Österreicher und Österreicherinnen liegt bei etwa 2,5 Billionen Dollar.

Konkurrenz abgeschnitten

Am gestrigen Freitag lag die Apple-Aktie bei 255,65 Dollar, was einer gesamten Marktkapitalisierung von 3,87 Billionen Dollar entspricht. Steigt die Aktie noch um knapp 9 Dollar an, wäre Apple als erstes und einziges Unternehmen 4 Billionen Dollar wert. Die Frage ist hier nicht, ob, sondern wann das passieren wird.

Nach einem vergleichsweise schwachen Start konnte sich die Apple-Aktie im letzten Quartal noch mausern. Insgesamt legte sie heuer um knapp 40 Prozent zu. Das ist wenig im Vergleich zum zweitwertvollsten Unternehmen der Welt: Der Chiphersteller Nvidia legte dieses Jahr eine Wertsteigerung von mehr als 190 Prozent hin und ist insgesamt 3,36 Billionen Dollar wert.

Microsoft, das Anfang des Jahrs noch wertvoller als Apple war, konnte sich nicht so gut entwickeln. Es legte immerhin knapp 22 Prozent zu und liegt bei einer Marktkapitalisierung von 3,2 Billionen Dollar.

Amazon und Alphabet Kopf an Kopf

Amazon, das 2018 noch im Rennen um das erste Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Billion Dollar war, liegt inzwischen etwas abgeschlagen auf Platz 4 der Techriesen und wechselt sich dort mit Google-Mutter Alphabet ab. Beide Unternehmen sind momentan jeweils rund 2,4 Billionen Dollar wert.