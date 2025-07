Chinas weicher Beton soll Flugzeuge bei Notlandungen abbremsen

Der Start und die Landung gehören zu den kritischen Phasen eines Fluges. Eine Möglichkeit, die Sicherheit in diesen Momenten zu erhöhen, sind Start- und Landebahnen mit einer Länge von mindestens 90 Metern.

Um Flugzeuge aber bei Notlandungen sicher abzubremsen, haben chinesische Forscher ein besonderes Sicherheitssystem entwickelt. Es besteht aus ultraleichtem Schaumbeton und wird aufgrund seiner Beschaffenheit “Marshmallow-Beton” genannt, wie aerospace global news berichtet.

Beton, der bricht

Das Material ähnelt herkömmlichem Beton und weist eine Porosität von über 80 Prozent auf. Durch die hohe Porosität ist der Beton in der Lage, kinetische Energie, also Bewegungsenergie, abzufangen und durch kontrollierten Bruch zu absorbieren. Er zerbröselt also, ähnlich wie ein Marshmallow.

Der spezielle Beton wurde gemeinsam von der China Building Materials Academy (CBMA) und Partnern entwickelt. "Er sieht solide aus, zerbröselt aber beim Aufprall und bremst Flugzeuge sanft ab", erklärt Fang Jun, ein Ingenieur der CBMA.

Mit über 200 Kilogramm pro Kubikmeter ist der Marshmallow-Beton äußerst leicht. Er wiegt etwa ein Zehntel im Vergleich zu herkömmlichen Betonarten. Entwickelt wurde der Marshmallow-Beton für Flugzeuge mit einem Gewicht von mehreren Hundert Tonnen.

Geringe Festigkeit

Damit der Marshmallow-Beton bröselt, muss er eine Festigkeit von 0,30 bis 0,35 Megapascal aufweisen. Bei normalem Schaumbeton wäre eine höhere Festigkeit besser, bei diesem Marshmallow-Beton brauche es jedoch eine geringe Festigkeit, damit das Material bei einem Aufprall zuverlässig nachgibt.

Damit der ultraleichte Schaumbeton entsteht, muss er bei der Herstellung sozusagen aufgeschäumt werden. Damit werden sozusagen Blasen in das Gemisch gepustet, die durch einen chemischen Stoff namens “maleatiertes Kolophonium” entstehen.

Witterungsbeständig und kostengünstig

Tests an 14 chinesischen Flughäfen im vergangenen Jahr zeigten, dass der Marshmallow-Beton auch bei wechselnden Witterungs- und Umwelteinflüssen stabil bleibt. Da das Forscherteam die Kosten gering halten wollte, wird für den Schaumbeton normaler Zement verwendet.

Damit sei der Marshmallow-Beton auch für kleinere Flughäfen leistbar. Das Material hat den zweiten Preis von der China Building Materials Federation im Bereich Innovation erhalten.