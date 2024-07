Bakterien fressen CO2 und werden zu Bio-Beton

Aufgrund seiner großen Wandelbarkeit ist Beton aus Bauprojekten nicht wegzudenken. Allerdings entstehen bei der Herstellung des dafür benötigten Zements sehr viele Treibhausgasemissionen.

Unter großer Hitze wird dabei Kalkstein in sogenanntes Kalziumoxid umgewandelt und dadurch sehr viel CO2 freigesetzt. Für die hohen Temperaturen bis zu 1.450 Grad Celsius werden meistens fossile Brennstoffe wie Kohle, Öl und Gas verheizt, was ebenso CO2 freisetzt. Laut Schätzungen steigt der weltweite Bedarf an Zement weiter an, weil Länder wie Indien und China sehr viel mit Beton bauen.

Forscher des deutschen Fraunhofer-Instituts haben nun eine Art von Bio-Beton auf Basis von Bakterien entwickelt, der komplett ohne Zement auskommt. Die entwickelte Methode hat einen weiteren Vorteil: Die verwendeten Organismen ernähren sich vom Klimasünder CO2 und binden es.