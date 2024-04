Grazer Bakterien verwandeln CO2 in Plastik

Die Bakterien namens „ Cupravidus necator “ leben eigentlich im Erdboden. Damit sie das CO2 in Plastik verwandeln können, wurden sie biotechnologisch verändert. „Die Bakterien produzieren das Plastik, so wie unser Körper das Fett“, erklärt Kratzer. Anders als wir haben sie allerdings die erstaunliche Fähigkeit, dass sie 80 Prozent ihrer Biomasse in Plastik verstoffwechseln können. „Würde man das mit einem Menschen vergleichen, der das gleiche mit Fett macht, hätten wir am Ende Hunderte Kilo“, meint Kratzer.

Der Biokunststoff könnte für viele andere Zwecke verwendet werden: Etwa für Mulchfolien , die Jungsalat oder Erdbeeren am Feld schützen. Die Folie aus dem Bioplastik würde sich wesentlich schneller abbauen als Plastik aus fossilen Rohstoffen. Auch in Biogas- oder Kompostanlagen würde das Bioplastik schnell abgebaut werden.

72,8 Tonnen an CO2 wurden im Jahr 2022 in Österreich emittiert, sagt das Umweltbundesamt. Es gilt als eines der relevantesten Treibhausgase , die die Erderwärmung beschleunigen. Neben Bakterien können auch Pflanzen und Algen in Biomasse umwandeln.

Bakterien bei denen bestimmte Eigenschaften genetisch verändert wurden, kommen in vielen Bereichen zum Einsatz. Auch in Alltagsprodukten wie Medikamenten oder Lebensmitteln stecken solche Bestandteile, die von Bakterien hergestellt wurden. Ein Beispiel dafür ist das Verdickungsmittel Xanthan. Das mikrobielle Stoffwechselprodukt ist oft als Zusatzstoff in Lebensmitteln und Kosmetika enthalten.

Mischung aus Gasen

Im Bioreaktor liegen die Organismen für fünf Tage in einer Salzlösung und werden dort mit einer Gasmischung aus CO2, Wasserstoff und Sauerstoff versorgt. Sie wandeln das CO2 dann chemisch in Moleküle mit höherer Energie um – in diesem Fall in Plastik: „Den Bakterien geht irgendwann der Stickstoff aus. Dann sagen sie: Ah, ich habe noch eine Kohlenstoffquelle, die verwandle ich in Plastik und hebe sie mir für schlechte Zeiten auf“, erklärt Kratzer.

Am Schluss wird das Wasser von der Brühe abgetrennt und die Reste getrocknet. Es bleiben zu 80 Prozent Bioplastik übrig. Danach wird es gereinigt, isoliert und eingeschmolzen. Das Endprodukt ist ein sogenannter Copolymer namens Polyhydroxyalkanoat (PHP).

Es ist kein neuer Kunststoff, man forscht an der TU Graz seit Jahrzehnten daran. Normalerweise wird das Bioplastik aus Zucker hergestellt, aber eigentlich ist dieser Grundstoff zu schade dafür. „Man kann auch Holz verwenden. Aber durch die Klimaänderung wird der Wald anfällig für Windfall und Borkenkäfer. Sollen in den nächsten 50 Jahren große Mengen Bioplastik daraus hergestellt werden, wird sich das vielleicht nicht ausgehen. CO2 wäre deshalb ein super Rohstoff“, meint Kratzer. Von seinen Eigenschaften her würde sich das Plastik als Ersatz für Polypropylen eignen – eine der am häufigsten verwendeten Plastikarten.

