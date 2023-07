Wie funktioniert die Genschere CRISPR?

Die CRISPR/Cas9-Technologie ist ein molekularbiologisches Verfahren, das wie folgt funktioniert: Man schneidet damit einen DNA-Strang an einer bestimmten, vorgegebenen Stelle durch, um ihn dann in Folge gezielt zu verändern. Dort, wo er durchgeschnitten wird, können gezielt einzelne DNA-Bausteine eingefügt, entfernt oder modifiziert werden.

CRISPR ist eine Genomsequenz, mit der sich Bakterien gegen Viren wehren. Bei einer Infektion spaltet ein Schneideprotein (Cas) die DNA der eingedrungenen Viren auf. Die Bruchstücke werden in kurzen, sich wiederholenden Fragmenten in einen speziellen Abschnitt (CRISPR = Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) im Bakterien-Erbgut eingefügt. Wiederholt sich der Virenbefall, meldet sich das Cas-Protein und zernschneidet die Viren-DNA. Dieses Prinzip gilt aber nicht nur in Bakterien und Viren, sondern funktioniert in allen lebenden Zellen, also auch in Pflanzen.



Für die Pflanzenwelt bedeutet das: „Mit CRISPR/Cas9 löst man bei Pflanzen Mutationen aus, die im Grunde genau das Gleiche sind wie natürliche Mutationen“, erklärt die Universitätsprofessorin Eva Stöger, die das Institut für Pflanzenbiotechnologie und Zellbiologie an der Universität für Bodenkultur in Wien leitet, im Gespräch mit der futurezone. „Der einzige Unterschied ist der, dass man sich das Gen gezielt aussucht und auch die Stelle, an der die Mutation stattfindet. Das ist ein großer Fortschritt der Technologie“, sagt Stöger.

Was ist der Unterschied zu alten Gentechnik-Verfahren?

„Bei der alten Gentechnik ging es darum, dass DNA und ganze Gene in Pflanzengenome eingebracht und zusätzlich integriert worden sind. Das war ein additives Verfahren“, erklärt Stöger. „Bei CRISPR/Cas arbeitet man hingegen mit einem Mutagenese-Verfahren, welches in der Evolution ständig von selbst passiert“, so die Pflanzenbiotechnologin.

Warum braucht man CRISPR/Cas9 überhaupt, wenn die Natur das selbst kann?

Die Natur kann das zwar von selbst, aber es dauert viel länger und man kann es nicht gezielt steuern. „Züchtungen beruhen immer auf Mutationen. Es passieren dabei natürliche Mutationen, die sind jedoch sehr viel seltener und diese brauchen auch viel länger“, sagt Stöger.

Normalerweise findet die Mutagenese ungezielt statt. Man kann bei Züchtungen und Kreuzungen von Pflanzen etwa nicht wirklich beeinflussen, welche Eigenschaften eine Pflanze am Ende wirklich übernimmt und welche nicht.

Um eine neue Sorte zu erhalten, die die bewährten und neuen Eigenschaften in sich vereint, sind oft mehrere, sich über Jahre hinziehende Rückkreuzungsschritte erforderlich. Wenn man eine Pflanze besonders ertragreich oder schädlingsresistent züchten will, kann das oft 10-30 Jahre dauern, bis das auf natürlichem Wege erreicht werden kann. Mit CRISPR/Cas9 lassen sich gezielt Nutzpflanzen auf die Bedürfnisse der Menschen anpassen.