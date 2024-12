Angeblicher Bitcoin-Erfinder wegen Lügens verurteilt

Der in Großbritannien lebende Informatiker und Geschäftsmann Craig Wright hat immer wieder behauptet, der Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto zu sein. Die wahre Identität von Satoshi ist bis heute unbekannt.

Wright hat dieses Mysterium rund um die Gestalt Satoshi lange Zeit genutzt, um über 100 Personen mit Forderungen in Milliardenhöhe zu belästigen. Er wurde nicht müde zu behaupten, dass er der wahre Satoshi sei.

Gerichtliches Verbot

Bereits im März 2024 hatte ein britisches Höchstgericht festgestellt, dass Craig Wright nicht die Person ist, die Bitcoin erfunden hat. Man verbot ihm, das weiterhin zu behaupten. Das hat den Australier aber nicht davon abgehalten, andere weiterhin mit absurden Geldforderungen zu belästigen. Wegen dieser „ausgedehnten Lügen“ wurde Wright am Donnerstag zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr verurteilt, wie die BBC berichtet.

Trotz einer Vorladung ist Wright nicht zum Gerichtstermin erschienen, sondern war nur per Video zugeschaltet. Er meinte, dass er sich derzeit in einem Land in Asien aufhalte und sich die Heimreise nach Großbritannien nicht leisten könne.

Die britische Justiz hatte ihm angeboten, das Flugticket zu bezahlen. Wright wollte dann aber 240.000 Pfund, was etwa 291.000 Euro entspricht. Diese Summe sollte neben den Reisekosten auch seinen Verdienstentgang in den vergangenen 6 Monaten kompensieren.