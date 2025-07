China versenkt Datenzentren, um sie zu kühlen

Diese brauchen nicht nur viel Energie , sondern auch enorme Mengen an Wasser, um sie zu kühlen. In China nutzt man jetzt das Wasser der Meere und versenkt die Datenzentren dort, um sie kühl zu halten, wie Scientific American berichtet.

Die Bauarbeiten für das windbetriebene Unterwasser-Rechenzentrum, das sich etwa 10 Kilometer vor der Küste Shanghais befindet, haben im Juni begonnen. Verantwortlich dafür ist das Unternehmen Hailanyun, das auch oft HiCloud genannt wird.

Damit Rechenzentren Informationen speichern und komplexe Berechnungen durchführen können, arbeiten sie ununterbrochen und erzeugen dabei Wärme. Diese Wärme kann die Daten zerstören, weshalb die Rechenzentren gekühlt werden müssen. Passiert das an Land, muss dafür viel Strom aufgewendet werden, also rund 40 Prozent des gesamten Strombedarfs.

Wie das Unterwasser-Datenzentrum funktioniert

Der Ozean kühlt jedoch auf natürliche Weise. Laut dem Unternehmen kann der Stromverbrauch im Vergleich zu Anlagen an Land um mindestens 30 Prozent gesenkt werden. Das funktioniert, indem in Unterwasser-Rechenzentren Meerwasser durch Rohre gepumpt wird.

Diese befinden sich an der Rückseite der Server-Racks. Mit Strom wird das Datenzentrum durch einen Offshore-Windpark versorgt. Dieser soll 97 Prozent der benötigten Energie liefern, heißt es von Hailanyun.

In der ersten Phase des Projekts sollen 198 Server-Racks verbaut werden. Die Anlage soll im September in Betrieb gehen. Im Vergleich dazu hat ein mittelgroßes Rechenzentrum in China rund 3.000 Server-Racks. Es handelt sich dabei also eher um ein kleineres Datenzentrum.

Auswirkungen auf die Umwelt

Die Idee von Unterwasser-Rechenzentren klingt erstmal verlockend, weil sie mit zahlreichen Vorteilen einhergeht. Nachteile könnte es aber auch geben. Als Microsoft-Forscher vor knapp 10 Jahren ein ähnliches Projekt namens “Natick” umsetzten, fanden sie heraus, dass ihre Kapsel, in der das Rechenzentrum platziert war, zur Erwärmung des Meeres geführt hatte.