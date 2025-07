Smart Swim 2 Pro: Augmented Reality für Schwimmer

Die Brille hat ein transparentes Display auf der rechten Seite. Durch Informationen, die in Echtzeit angezeigt werden, wird die Smart Swim 2 Pro damit zu einer Art Augmented-Reality-Schwimmbrille. Unter anderem können Zeit, geschwommene Distanz, Puls, Pace und Züge angezeigt werden. Um den Puls zu messen, gibt es einen optischen Sensor direkt an der Brille.

Für weitere Daten kann die Brille mit der Apple Watch oder Garmin-Sportuhren gekoppelt werden. Dadurch ist etwa GPS-Aufzeichnung im Meer, in Flüssen und in Seen möglich. Für Schwimmer, die sich gerne abseits von Becken betätigen, gibt es auch einen digitalen Kompass in der Brille. Dieser soll dabei helfen, dass man etwa beim Kraulen oder Delfinschwimmen nicht vom Ziel abdriftet, weil man die Boje nicht permanent vor Augen hat.