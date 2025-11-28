Radeln als Videospiel: 3 Indoor-Fahrrad-Apps im Vergleich

futurezone: Gibt es aktuelle Zahlen zur Nutzung? Wie ist der Unterschied zwischen Sommer und Winter?

Chris Snook: Bislang wurden im Jahr 2025 insgesamt 1,3 Milliarden Kilometer gefahren. Zwift wird im Winter am stärksten genutzt. Der Monat mit den meisten gefahrenen Kilometern ist der Jänner, mit 226 Millionen Kilometern im Jänner 2025.

Die durchschnittliche Zwift-Session dauert 59 Minuten. Weltweit ist das freie Solo-Entdecken die beliebteste Aktivität. In Österreich liegt die durchschnittliche Trainingsdauer bei 64 Minuten, in Deutschland bei 62 Minuten. In beiden Ländern ist das beliebteste Format ein Solo-Workout.

Indoor-Cycling boomt, vor allem im Winter. Aber wie erklärst du dir, dass viele Menschen freiwillig „im Keller“ radeln statt draußen, sogar im Sommer?

Ich glaube, das zeigt, wie erfolgreich unsere Mission ist, mehr Menschen öfter in Bewegung zu bringen. Zwift wurde gegründet, um Menschen beim Radfahren zu helfen, wenn sie sonst vielleicht nicht könnten oder nicht wollten. Indoor-Cycling war schon immer eine Option, wurde aber bis vor Kurzem eher gemieden. Zwift hat dazu beigetragen, das Fahren in der Wohnung zu einer begehrten Aktivität zu machen.

Es stimmt, am häufigsten entscheiden sich Menschen im Winter wegen des Wetters oder der fehlenden Helligkeit für das Training in der Wohnung. Indoor-Training ist außerdem unglaublich bequem, zeiteffizient und effektiv. Wenn man wenig Zeit hat, ist es oft schwierig, eine qualitativ hochwertige Einheit unterzubringen – mit Zwift kann man die verfügbare Zeit optimal nutzen. Das passt sehr gut zu unserem modernen Lebensstil.

Zwift sammelt auch enorme Mengen an Leistungs- und Gesundheitsdaten. Wem gehören diese Daten und was passiert damit?

Alle Informationen dazu gibt es in der EU-Datenschutzerklärung von Zwift.

Wie reagiert ihr auf den Vorwurf: „Noch mehr Bildschirmzeit – diesmal auch noch beim Sport“?

Bildschirmzeit hat in der Regel einen negativen Beigeschmack, weil sie meist mit Sitzen und Inaktivität verbunden wird. Bei Zwift ist es genau umgekehrt. Denn Zwift hilft, Menschen in Bewegung zu kommen, wenn sie es sonst vielleicht gar nicht schaffen würden. Wie bereits erwähnt, soll Zwift das Radfahren draußen nicht ersetzen. Es soll Radfahrenden helfen, das Maximum aus ihren Outdoor-Aktivitäten herauszuholen, indem es ihnen ermöglicht zu fahren, wenn sie sich sonst vielleicht dagegen entscheiden würden. Genau deshalb lassen sich auch Outdoor-Aktivitäten mit Zwift synchronisieren – so können Zwifter ihr gesamtes Training ganzheitlich in Zwift abbilden.

Indoor-Fahren mit Zwift kommt dem Fahren draußen so nahe wie möglich – es bietet ein immersives Erlebnis, das für einen gewissen Eskapismus sorgt, ermöglicht die sozialen Seiten des Radfahrens mit Freunden und gleichzeitig hochwertiges Training – alles im Komfort des eigenen Zuhauses. Egal, ob man unter der Woche eine solide Trainingseinheit einbauen möchte oder wegen anderer Verpflichtungen nicht rauskommt – Zwift bietet eine Lösung, die sowohl effektiv als auch unterhaltsam ist.

Wie seht ihr den zunehmenden Wettbewerbsdruck unter den Anbietern, und wie wollt ihr euch differenzieren?

Natürlich ist es wichtig, den Wettbewerb im Blick zu behalten, aber die wichtigste Person, auf die wir uns konzentrieren müssen, ist der Kunde, die Kundin. Zwift ist angetreten, um das Indoor-Cycling-Erlebnis zu verbessern, und dieser Auftrag gilt bis heute.

Zwift hatte schon immer eine unglaublich starke Marke, die uns sichtbar von anderen abhebt. Zwift macht Spaß und wirkt verspielt, hat aber auch eine sehr ernsthafte Seite – schließlich ist es ein äußerst effektives Trainingswerkzeug. Wir sehen zwar mehr Konkurrenz in diesem Bereich, aber Zwift ist heute das umfassendste Angebot am Markt und richtet sich an alle Typen von Radfahrenden – von Einsteigern bis hin zu Tour-de-France-Siegern und Weltmeistern.

Unsere große Vielfalt an hochwertigen Inhalten sorgt dafür, dass es jeden Tag etwas Neues zu erreichen gibt. Das ist entscheidend, denn so kommen die Menschen immer wieder zurück. Ich glaube aber, für die meisten ist die Community das, was Zwift wirklich besonders macht. Es gibt sonst keinen Ort auf der Welt, an dem man einfach losfahren und zu jeder Tages- und Nachtzeit sofort ein Hinterrad zum Dranhängen finden kann.

Wo siehst du Zwift in 5 Jahren? Wird VR oder Mixed Reality ein stärkeres Thema werden?

VR und AR sind unglaublich spannende Bereiche, aber sie haben noch einen langen Weg vor sich, bis sie für ein echtes Fitness-Erlebnis wie Zwift optimiert sind. Die Technologie entwickelt sich jedoch rasant, daher behalten wir dieses Feld genau im Auge.

Personalisierte Erlebnisse werden immer wichtiger. Wir haben viel über Bequemlichkeit gesprochen, aber Kundinnen und Kunden wollen heute Lösungen, die sich ganz persönlich auf sie zugeschnitten anfühlen. In diesen Bereich investieren wir aktuell verstärkt. Unser erster Einsatz von KI-Technologie, die direkt auf Kundinnen und Kunden ausgerichtet ist, zielt darauf ab, ein persönlicheres Erlebnis zu schaffen – damit sie weniger Zeit damit verbringen müssen, zu entscheiden, was sie tun, und mehr Zeit damit, tatsächlich zu fahren.