„Ultimativer Akku”: Lithium-Luft-Batterie ein Schritt näher zur Serienreife

Durch eine neuartige Kohlenstoff-Membran können Energiedichte und Lebensdauer verbessert werden. Bis zur Marktreife dauert es noch.

Lithium-Luft-Batterien werden in Fachkreisen als der „ultimative Akku“ gehandelt. Denn theoretisch können sie eine ähnliche Energiedichte wie Benzin erreichen, d.h. etwa 11.000 Wattstunden pro Kilogramm. Praktisch liegt ihre optimale Energiedichte derzeit im Labor bei rund 500 Wattstunden pro Kilogramm, was immerhin rund doppelt so viel ist wie die von klassischen Lithium-Ionen-Akkus. Allerdings gibt es noch große Schwierigkeiten bei Lebensdauer, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit.

Ein Forschungsteam des National Institute for Materials Science in Japan hat die Technologie kürzlich einen Schritt näher an die Serienreife gebracht. Durch eine neuartige Elektrode aus porösem Kohlenstoff konnten sie ihre Lithium-Luft-Batterie in allen 3 Aspekten verbessern.

Poröse Elektrode mit Vor- und Nachteilen

Die Materialwissenschaftler und -wissenschaftlerinnen haben ihre Erkenntnisse im Fachblatt Cell Reports Physical Science vorgestellt. Demnach ist die Kohlenstoff-Elektrode das wesentliche Element, um Lithium-Luft-Batterien entscheidend weiterzuentwickeln.

Wenn man deren Oberfläche durch Poren vergrößert, steigert das zwar die Gesamtkapazität. Wegen dieser Struktur kann allerdings auch mehr Elektrolyt nötig werden, was sich wiederum negativ auf die Energiedichte auswirkt.

Weniger Mikroporen

Die Forscherinnen und Forscher entwickelten daher eine Kohlenstoff-Membran mit optimierter Poren-Größe. Sie reduzierten einerseits die Anzahl an Mikroporen, die während des Entladens ohnehin inaktiv bleiben.