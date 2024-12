Skitourengehen , unter seinen Fans auch als Skimo bekannt (kurz für Skimountaineering), hat in den vergangenen Jahren an Popularität gewonnen. Anstatt den Berg mit dem Skilift hochzufahren, wandert man hinauf. Die Belohnung ist die Abfahrt, nachdem man das Ziel am Berg erreicht hat.

Auf jedem Ski befindet sich ein Motor und ein 220-Wh-Akku. Der Motor treibt ein Gummiband an, das durch Öffnungen im Ski gespannt wird. Der Ski hat dadurch eine Art Schneeraupen-Antrieb.

Die Ski haben Lagesensoren eingebaut. Damit wird permanent die Ausrichtung jedes Skis erfasst, die Position der Ferse des Skifahrers und wie viel Druck er damit auf den jeweiligen Ski ausübt. Dadurch wird der Motor immer im richtigen Moment aktiviert, um den Skitourengeher zusätzlichen Schub zu verleihen.

➤ Mehr lesen: Fehlalarme von iPhone 14 belasten Notrufzentralen bei Skigebieten

Man kann sich das in etwa wie die Unterstützung beim E-Bike vorstellen: Man tritt in die Pedale und der Motor passt daran an, wie sehr er mithilft. So kommt man mit jedem Pedaltritt weiter als ohne Motor. Auch bei E-Skimo ist das so: Jeder Schritt bewegt einen durch den Motor leichter nach vorne, als wenn man einen normalen Ski hätte.

Eine Akkuladung soll für 3 Stunden Betriebszeit reichen. Laut E-Outdoor schafft man mit E-Skimo bis zu 80 Prozent schneller den Aufstieg und strengt sich dabei um 30 Prozent weniger an. Wenn es Zeit für die Abfahrt wird, werden die Motoren um Gummibänder in weniger als 60 Sekunden abgenommen und im Rucksack verstaut. Dann kann die Abfahrt genießen. Laut E-Outdoor sollen sich die Ski bei der Abfahrt besser fahren als übliche Tourenski, weil sie etwas schwerer sind.

Daten der Abfahrt werden analysiert

Als Bonus sind bei der Abfahrt die Sensoren ebenfalls aktiv. Außerdem gibt es ein GPS-Modul, um Geschwindigkeit und Standort zu erfassen. So soll man später in der App die Abfahrt analysieren und den eigenen Stil verbessern können.

➤ Mehr lesen: Sensoren in der Skiausrüstung können Unfälle verhindern

E-Outdoor hat nicht vor, E-Skimo-Ski direkt an Kunden zu verkaufen. Stattdessen will man mit großen Skiherstellern kooperieren, die das System in ihre Modelle integrieren. Nähere Details zu E-Skimo sollen im Rahmen der Elektronikmesse CES verkündet werden, die im Jänner in den USA stattfinden wird.