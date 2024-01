Cybertruck bleibt im Schnee stecken: Tesla-Fans sind sauer

Schadenfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Und so wundert es nicht, dass folgendes Video in 2 Tagen bereits 75.000 Likes auf Instagram bekommen hat. Es zeigt einen Tesla Cybertruck , der im Schnee steckt:

Es ist nicht das erste Mal, dass so ein Video aufgetaucht ist. Vor ein paar Wochen machte ein Video die Runde, in dem ein Cybertruck mit einem Weihnachtsbaum auf der Ladefläche gerettet werden musste – von einem Ford-Truck mit Benzinmotor. Auch in dieser Situation schien der Cybertruck nicht mit dem Schnee zurechtzukommen: