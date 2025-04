Ökostrom vom Bauernhof kommt an die Börse

Insgesamt hat Weninger 1,8 Megawattpeak Solarleistung installiert. Den erzeugten Strom speist Weninger ins Netz. Aber nicht komplett - ein Teil des Stroms wird nämlich zuerst in einer 4-MWh-Batterie zwischengespeichert. Geplant und umgesetzt wurde die Anlage vom Planungsbüro pbeg, das seit fast 20 Jahren in diesem Bereich tätig ist.

Weninger gilt als Energiepionier. Bereits 1993 hat er eine Biogas-Anlage in Betrieb genommen, die pflanzliche und tierische Reststoffe zu Strom und Wärme verarbeitet. 2011 kam dann die erste Photovoltaikanlage hinzu, 2024 folge eine Agri-PV-Anlage . Im Schatten dieser PV-Anlage grasen zusätzlich Schafe. So wird die Fläche zweifach genutzt.

Legebatterien sucht man bei Michael Weninger vergeblich. Stattdessen steht auf dem Hof des Landwirts aus Edlitz in Niederösterreich eine Großbatterie für Sonnenstrom . Diese wird von der hofeigenen Photovoltaikanlage gespeist.

Durch den Batteriespeicher kann Weninger den Strom anbieten, wenn die Nachfrage und dadurch der Preis hoch ist. Die Batterie speichert den Strom zum Beispiel um die Mittagszeit, wenn viel Sonne scheint, und gibt ihn am Abend wieder ab, wenn er nachgefragt wird.

KI-gestützte Handelstechnologie

Wien Energie und das Start-up enspired vermarkten die Energie zusammen: Wien Energie verkauft den Ökostrom im Großhandel, unterstützt von der KI-gestützten Handelstechnologie von enspired. "Die Inbetriebnahme des ersten Assets in unserem Heimatland war ein wichtiger Meilenstein für uns. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Wien Energie den lokalen Markt zu revolutionieren und hoffen, dass die Partnerschaft mit einem so einflussreichen Kunden andere Branchenakteure dazu inspirieren wird, Batterieprojekte in ihr Portfolio aufzunehmen", sagt enspired-CEO Jürgen Mayerhofer.

Durch die Batterie kann Weninger den Strom nicht nur zu einem höheren Tarif verkaufen. Auch das Stromnetz wird dadurch entlastet. Denn damit es stabil ist, sollte Angebot und Nachfrage von Strom stets im Gleichgewicht sein. Ökostrom wie Sonnen- und Windenergie ist allerdings natürlichen Schwankungen unterlegen, die Solaranlagen produzieren etwa zur Mittagszeit am meisten Strom - ob er gebraucht wird oder nicht.

Großbatteriespeicher können den Strom zu diesen Produktionsspitzen aufnehmen und zu einem späteren Zeitpunkt abgeben. „Batteriespeicher sorgen für Flexibilität und ermöglichen einen stärkeren Erneuerbaren-Ausbau“, sagt Michael Strebl, Vorsitzender der Geschäftsführung von Wien Energie.