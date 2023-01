So eindrucksvoll ist der Winter am Mars

"Wenn man an die richtigen Orte geht, wird man Wassereis finden - ähnlichen jenem Eis, das wir auch auf der Erde haben", sagt ein NASA-Wissenschaftler in einem YouTube-Video, das vom Jet Propulsion Laboratory (JPL) veröffentlicht wurde.

Den Roten Planeten bringt man nicht unbedingt mit einem Winter-Wonderland in Verbindung. Unsere Bilder vom Mars sind geprägt von rostigen Farben und Wüstenlandschaften. Doch auch auf dem Roten Planeten gibt es Schnee.

Mars-Schnee als Rohstofflieferant

Dem Mars-Schnee könnte in einigen Jahren eine wichtige Rolle als Rohstofflieferant zukommen. Denn "diese Art von Wassereis könnte möglicherweise in Zukunft von Astronaut*innen genutzt werden, wenn wir dorthin fliegen", fügt der NASA-Forscher hinzu.

Neben dem Wassereis gibt es auf dem Mars außerdem so genannten CO2-Frost - etwas, das es auf der Erde nicht gibt. Dieses gefrorene Kohlendioxid tritt auf dem Roten Planten dort auf, wo es am kältesten ist, nämlich in den Polregionen. Dort erreichen die Temperaturen bis zu minus 123 Grad Celsius.