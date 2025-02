Wieso der Mars wirklich rot ist

Dass der Mars rot ist, ist klar. Warum das aber so ist, könnte nun geklärt worden sein.

➤ Mehr lesen: Massensterben in Musks Stadt am Mars

Der Mars hat nicht umsonst den Spitznamen " Roter Planet ". Dass unser Nachbarplanet eine rote Farbe hat, ist am Nachthimmel sogar mit einem behelfsmäßigen Teleskop zu erkennen. Es herrscht auch Einigkeit darüber, dass die rote Farbe darauf zurückzuführen ist, dass der Mars rostig ist .

Woher kommt der Rost?

Bislang gingen Forscher unter anderem davon aus, dass der Rost am Mars aber lange nach der feuchten Phase entstanden ist und nicht direkt mit dem Wasservorkommen zusammenhängt. Es wurde vermutet, dass die Farbe auf Hämatit zurückzuführen ist. Ein Mineral, das durch eine trockene Verwitterung eine mattrote Farbe einnimmt, heißt es einer Aussendung der ESA.

Ein Forschungsteam der Brown University in Providence im US-Bundesstaat Rhode Island zweifelt diese Theorie an und legt neue Erkenntnisse vor. Dafür wurde in einem Labor das Marsgestein beziehungsweise der Marsstaub nachgebildet. Dazu nutzten die Wissenschaftler die Daten der ESA-Mars-Satelliten "Mars Express" und "Trace Gas Orbiter" und kombinierten sie mit Daten, die von den Mars-Rovern stammen.

Ihre Experimente legen den Schluss nahe, dass das rote Marsgestein eher nicht aus Hämatit, sondern vielmehr aus Ferrihydrit besteht. Ferrihydrit entwickelt seine typische rote Farbe, wenn es mit Wasser in Berührung kommt. Das würde bedeuten, dass der Mars wesentlich früher seine rote Farbe erhalten hat als bisher angenommen.

➤ Mehr lesen: Schwerkraft-Karte zeigt mysteriöse Strukturen im Mars