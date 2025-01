NASA testet luftlose, federnde Reifen

24.01.2025

Damit Rover auf dem Mars und Mond unebenes Terrain meistern ohne Stecken zu bleiben, braucht es neue Reifen.

Rover müssen am Mars harschen Bedingungen standhalten. Dabei stehen sie immer wieder vor einem vergleichsweise profan klingenden Problem: Ihre Räder kämpfen mit dem steinigen, unebenen Terrain des Roten Planeten. ➤ Mehr lesen: Fotos zeigen, wie kaputt die Reifen des Mars-Rovers sind Derzeit nutzen Mars-Rover Räder aus speziellen Metalllegierungen, z.B. aus Titan und Aluminium. Dadurch sind sie stabil und halten den großen Temperaturschwankungen stand. Sie geben aber nicht nach, wie es Luftreifen aus Gummi tun würden. Dadurch laufen die Rover immer Gefahr, stecken zu bleiben, umzukippen oder in felsigem Terrain nicht voran zu kommen. Klassische Reifen, die mit Luft gefüllt sind, sind keine Option: Sie laufen Gefahr schnell platt zu werden und verhalten sich auf Mond und Mars außerdem anders als auf der Erde. Der Formgedächtnisreifen Um die Vorteile von Gummireifen mit den nötigen Eigenschaften von luftlosen Metallreifen für eine Marsmission zu kombinieren, musste also eine neue Technologie her. Ein Kandidat hat sich dabei in den vergangenen Jahren als besonders vielversprechend erwiesen: Ein federnder Reifen aus Metallgittern mit einer Formgedächtnislegierung (SMA). ➤ Mehr lesen: Mars-Rover schleppt unfreiwillig noch mehr Steine mit sich herum

Räder nehmen Ursprungsform wieder an Die Reifen selbst bestehen aus einer Nickel-Titan-Legierung. Das Besondere an der SMA-Technologie ist, dass sie gebogen, gedehnt, erhitzt und abgekühlt werden kann und anschließend wieder ihre ursprüngliche Form annimmt. In extremen Umgebungen wie der Marsoberfläche passen sich die Reifen damit perfekt an die schwierigen Bedingungen an. Neu ist diese Technologie nicht. Sie wurde bereits vor Jahrzehnten am Glenn Research Center der NASA entwickelt. Allerdings setzte die Weltraumagentur sie bisher nicht für Reifen ein. Einige Start-ups nutzen sie bereits für Fahrradreifen, da die NASA ihre Forschungsdatenbank zu SMAs öffentlich gemacht hat. ➤ Mehr lesen: NASA-Technologie: Luftloser Reifen fürs Fahrrad auf Kickstarter

Die Shape Memory Alloy (SMA) Reifen passen sich an unebenes Gelände an © NASA