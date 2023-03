Mars-Rover schleppt unfreiwillig noch mehr Steine mit sich herum

Nun hat die NASA in einem Tweet mitgeteilt, dass sich schon wieder ein Stein in einem Rover-Rad festgesetzt hat, nämlich im rechten hinteren Rad , wie auf Bilder der "Rear Right Hazard Avoidance Camera" zu sehen ist.

Keine Gefahr für den Rover

Da der Perseverance-Rover relativ gemächlich über die Mars-Oberfläche kurvt und dabei keine allzu gewagten, ruckartigen Fahrmanöver hinlegt, ist nicht damit zu rechnen, dass er die kleinen Felsbrocken, Steine und Sand demnächst abschütteln wird können.

Das ist aber offenbar auch gar nicht notwendig, wie die US-Raumfahrtbehörde in einem Posting schreibt. Von den heimlichen Begleitern und blinden Passagieren geht nämlich keine Gefahr für den Rover aus. Oder wie die NASA im Namen des Rover schreibt: "Fine by me – let’s keep rolling!"