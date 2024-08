Neuer luftloser Reifen passt sich extremem Gelände an

© Korea Institute of Machinery and Materials

Das variierbare und wandelbare Rad wurde unter der Leitung des Korea Institute of Machinery and Materials entwickelt

Spannung der Speichen variierbar

Ein Rad besteht dabei aus einer Vielzahl von Kettengliedern, dem "Smart Chain Block". Die Glieder werden von Speichen gehalten, die eine unterschiedliche Spannung aufweisen können.

Sind die Speichenkabel gespannt, hat das luftlose Rad eine runde Form. Nur wenige Kettenglieder berühren den Boden, dadurch gibt es wenig Reibungswiderstand. Im Gelände können die Speichenkabel gelockert werden. Die Glieder an der Unterseite des Rades können sich dann relativ genau dem Terrain anpassen und viel Auflagefläche bereitstellen.

Bei ihrer Entwicklung wurden sie von der Oberflächenspannung von Wassertropfen inspiriert, schildern die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ihrer Studie, die im Fachjournal Science Robotics veröffentlicht wurde. In der Schwerelosigkeit hat ein Wassertropfen aufgrund der Kohäsion seiner Moleküle eine runde Form, die sich aber beim Auftreffen auf Gegenstände flexibel verformen kann.

Tests mit selbst balancierendem Rollstuhl

Der Mechanismus zur Anpassung an das Terrain ist relativ simpel. Die Speichenkabel werden über Backen in der Radnabe gemeinsam gespannt oder entspannt. Die Neuerfindung des Rades wurde an einem Roboterfahrzeug mit 4 Rädern und an einem selbst balancierenden, zweirädrigen Rollstuhl getestet. Wie sich zeigt, können die Räder Hindernisse überwinden, die bis zu 1,2-mal höher als der Reifenradius sind. Auch mit hohem Gewicht (der Rollstuhl wog 120 Kilogramm) kommen die Räder gut zurecht.