Was wurde aus den luftlosen Reifen?

Die futurezone hat erstmals 2019 über den Uptis berichtet - die Entwicklung eines luftlosen Reifens läuft jedoch bereits seit den frühen 2000er-Jahren. Andere Reifenhersteller sind ebenfalls in einem solchen Tempo unterwegs. Der US-Konzern Goodyear forscht schon seit Jahren an seinem Modell, genauso wie die japanische Firma Bridgestone .

Für den Straßenverkehr wurden aber bislang nur Versprechungen gemacht und Prototypen entwickelt. Wo bleiben die luftlosen Autoreifen, wenn doch so lange an ihnen geforscht wird?

Sie sind dem herkömmlichen Reifen in einigen Punkten überlegen. Fahrer*innen würden sich, so Hersteller, lästiges Luftdrucküberprüfen und Reifenplatzer ersparen.

Hohe Geschwindigkeiten als Herausforderung

Ein Grund, warum wir nicht schon alle Autos mit einem „praktisch wartungfreien“ Reifen fahren – wie Michelin sein Produkt anpreist – sind zum einen die hohen Geschwindigkeiten, mit denen Pkw unterwegs sind. Wenn Reifen über die Straße rollen, werden sie durch das Gewicht des Autos wieder und wieder zusammengedrückt. Das geschieht, bei einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde, mehrere 100 Mal in der Minute.

„Diese Geschwindigkeiten zu halten bei gleichzeitig hohen Anforderungen an die Sicherheit, an die Fahrdynamik, an den Komfort, genau das ist die Herausforderung im Pkw-Bereich“, erklärt Kistner in Bezug auf die Entwicklung des Uptis. „Der herkömmliche Reifen umschließt ja Luft und das ist wie eine Feder. Das heißt das Fahrzeug wird von der Luft getragen. Die muss man durch Struktur ersetzen", erläutert der Ingenieur. Dass sich diese Struktur genauso verhalte wie Luft, sei die größte Schwierigkeit bei der Entwicklung luftloser Reifen.

Industrielle Fertigung schwierig

Nicht nur die hohen Anforderungen an die Performance hat das Marktdebüt des luftlosen Reifen verzögert. Auch Herstellung und Vertrieb eines derart neuartigen Produkts sind eine Herausforderung, wie Kistner erklärt.

Denn die große Kunst bestehe darin, Einzelstücke in tausendfacher Menge rentabel und in der gewünschten Qualität zu produzieren: „Was das Konzept aus technischer Sicht angeht, da sind wir am Ende der Entwicklung“, so der Ingenieur. „Eine wichtige Facette ist die industrielle Großserienumsetzung. Das ist das ist das Hauptaktivitätsfeld derzeit.“