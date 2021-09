Michelins luftloser Autoreifen erstmals öffentlich Probe gefahren

Auf der IAA in München durften ausgewählte Besucher*innen eine Runde mit den luftlosen Autoreifen Uptis drehen.

Nun wurde der luftlose Reifen Uptis im Rahmen der Automesse IAA in München erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Einige wenige Besucher*innen durften ein paar Runden mit einem entsprechend bereiften elektrischen Mini drehen. Sie berichten von einer durchwegs positiven Erfahrung, wie New Atlas schreibt.

Bereits seit einigen Jahren wird über den luftlosen Autoreifen gesprochen, an dem Michelin gemeinsam mit General Motors (GM) arbeitet. Wir haben 2019 erstmals darüber berichtet - die Entwicklung läuft jedoch bereits seit über 16 Jahren.

Laut Michelin sollen die ersten luftlosen Reifen 2024 auf den Markt kommen. Zum Preis war vorerst nichts bekannt.

Zulassungen und Vorteile

Abgesehen von der Entwicklung gilt es auch, entsprechende Zulassungen für den Straßenverkehr zu bekommen. In den USA stehe man hier bereits in Kontakt mit den zuständigen Behörden, zum Stand in Europa war vorerst nichts bekannt.

Der Hauptvorteil eines luftlosen Reifens wäre seine Pannensicherheit sowie seine Haltbarkeit. Laut Michelin soll er eine “dramatisch” längere Lebensdauer haben, ohne sich negativ auf Rolleigenschaften oder Fahrverhalten auszuwirken.