Brandgefahr: Rückruf von halber Million Powerbanks von Amazon

In den USA wird ein Akkupack wegen Brandgefahr zurückgerufen. Hierzulande ist das Modell noch im Verkauf.

Der Hersteller Charmast hat einen umfangreichen Rückruf für seine Powerbanks des Modells W1056 gestartet. Betroffen sind etwa 488.000 Geräte, die exklusiv über Amazon.com verkauft werden, wie auf der Webseite der US-Konsumentenschutzbehörde Consumer Product Safety Commission zu lesen ist.

Grund für den Rückruf ist eine potenzielle Überhitzung der Lithium-Ionen-Akkus, die zu Bränden führen kann. Charmast berichtet von 44 Vorfällen, bei denen sich die Powerbanks aufgebläht, entzündet, geschmolzen oder überhitzt haben. In 4 Fällen erlitten Verbraucher Verbrennungen oder Blasen.

Wird auch auf Amazon.de verkauft

In Deutschland und Österreich wird die Powerbank mit exakt dieser Modellnummer nach wie vor bei Amazon an dieser Stelle um 16 Euro angeboten. Laut Informationen auf der Charmast-Webseite sollen jedoch tatsächlich nur Powerbanks betroffen sein, die in den USA auf Amazon.com verkauft werden.

Allerdings finden sich auch unter Rezensionen der in Deutschland gekauften Modelle mehrere Berichte, wonach sich der Akku aufbläht. Auch wenn das Aufblähen eines Akkus nicht automatisch zu einem Brand führt, ist es dennoch ein eindeutiges Warnsignal.