Was kann ich tun, wenn sich der Akku aufbläht?

Was soll ich tun, wenn es brennt?

Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass der Akku zu brennen beginnt, sollte man auf diesen Fall vorbereitet sein. Entzündet sich die Batterie, ist die beste Lösung, sie im Freien kontrolliert ausbrennen zu lassen. Man sollte den Akku danach nicht anfassen und in einer feuerfesten, mit Sand gefüllten Box lagern. Notfalls kann die Batterie nach dem Abbrennen im Wasserbad gekühlt werden. Da Lithium mit Wasser reagiert, können aber auch nach dem Brand giftige Gase austreten. Beginnt die Batterie in der Wohnung mit Stichflamme zu brennen, sollte man die Feuerwehr rufen.

Wie kann man das Aufblähen vermeiden?

Geht man sorgsam und bewusst mit Akkus um, kann solch ein Defekt verhindert und ihre Lebensdauer von durchschnittlich drei Jahren verlängert werden. Wichtig ist, dass der Akku vor starken Temperaturschwankungen geschützt wird. Er sollte also weder in der Sonne liegen, noch in der extremen Kälte lagern. Hängt er permanent am Stromnetz, wird er überladen. Am wohlsten fühlt sich ein Akku bei 50-Prozent-Ladung. Ideal ist es, ihn immer zwischen 20 und 80 Prozent zu halten.

Smartphones besitzen eine Ladeschaltung, die das Laden automatisch bei 100 Prozent stoppt. Für Notebooks gibt es Programme wie „Battery Limiter“, die einen Alarmton spielen, sobald er geladen ist. Vollständiges Entladen der Akkus ist ebenso schädlich. Lagert das Gerät längere Zeit ungenutzt, sollte man den Akku regelmäßig aufladen. So lässt sich eine Tiefentladung verhindern, die ebenfalls zum Aufblähen führen kann.