Nordkoreas neue Fregatte Choi Hyon hat 74 Raketenstarter

Das bisher größte nordkoreanische Kriegsschiff kann ballistische Atomraketen abfeuern.

Nordkorea hat sein neues Kriegsschiff offiziell vorgestellt: die Choi Hyon. Die Fregatte ist weit mehr bewaffnet, als man bisher angenommen hat.

Ende 2024 tauchten Fotos des im Bau befindlichen Kriegsschiffes auf. Darin waren Aussparungen im Deck zu sehen, die ein klares Indiz für den Einbau eines Vertikalstarters für Raketen (VLS – Vertical Launch System) waren. ➤ Mehr lesen: Nordkorea baut sein größtes und modernstes Kriegsschiff

Wie jetzt auf den Bildern der feierlichen Vorstellung der Choi Hyon zu sehen ist, wurde anscheinend überall ein VLS reingepackt, wo auf dem Schiff Platz ist. Soweit ersichtlich, hat es 74 Zellen, in verschiedenen Größen: 32 kleine, 12 mittlere, 12 große am Bug, 8 große am Heck und 10 sehr große.

Vollgepackt mit Raketen Die schiere Anzahl ist bemerkenswert, gemessen an der Größe des Schiffs. Bisher wurde angenommen, dass die Verdrängung der Choi Hyon in etwa 5.000 Tonnen betragen wird, was aber anhand der jetzt sichtbaren Bewaffnung womöglich deutlich mehr sein könnte. Zum Vergleich: Die moderne europäische Fregatte FREMM hat 6.900 Tonnen Verdrängung und ein VLS mit 32 Zellen.

Die amerikanische Arleigh-Burke-Klasse hat 96 Zellen. Wie bei der FREMM haben die alle die gleiche Größe. Die Schiffe der Arleigh-Burke-Klasse sind aber Zerstörer und mit bis zu 9.700 Tonnen Verdrängung deutlich größer als die Choi Hyon.

Der Vergleich zur Arleigh Burke liegt dennoch auf der Hand. Sie dürfte das Vorbild für die Choi Hyon gewesen sein. Man könnte sie deshalb als eine Art Mini-Arleigh-Burke bezeichnen. Die Choi Hyon hat übrigens die Hüllennummer 51. „Zufälligerweise“ hat die USS Arleigh Burke, das erst Schiff der gleichnamigen Klasse, auch die Hüllennummer 51 (DDG-51).

links: © via REUTERS / KCNA rechts: © US Navy Links die Choi Hyon, rechts die USS Arleigh Burke

Phased-Array-Radar Die Choi Hyon dürfte in der nordkoreanischen Marine ein ähnliches Aufgabenprofil haben wie die Arleigh Burke bei der US Navy. Das ist die Luftabwehr, mit der zusätzlichen Fähigkeit Landziele und Kriegsschiffe mit Raketen zu bekämpfen. ➤ Mehr lesen: Hyperschallraketen für gescheiterte Zumwalt: Fotos zeigen Umbau Dazu hat die Choi Hyon ein 4-seitiges Phased-Array-Radar im Turm. Im Vergleich zu herkömmlichem Radar, nutzt Phased-Array hunderte Antennen gleichzeitig. Deshalb hat es eine höhere Genauigkeit und Reichweite und kann mehr Ziele auf einmal verfolgen. Gerade für die Luftabwehr gegen Flugzeuge, Raketen und Drohnen ist das wichtig.

Mögliche Bestückung der Raketenstarter Um dieser Rolle gerecht zu werden, sind die kleinen und mittleren Zellen der Choi Hyon vermutlich mit Luftabwehrraketen bestückt. Die großen Zellen könnten für Marschflugkörper gedacht sein, um Schiffe und Landziele anzugreifen. In Frage hierfür kommt die Hwasal-2. Dieser Marschflugkörper hat angeblich eine Reichweite bis zu 2.000 Kilometer und könnte auch mit einem nuklearen Sprengkopf bestückt werden. Nordkorea hat bei Tests die Hwasal-2 von der Amnok-Klasse (ca. 3.500 Tonnen) mit einem horizontalen Launcher gestartet.

Amnok-Klasse feuert einen Marschflugkörper ab © KCNA

Die extra großen Zellen der Choi Hyon sind vermutlich für ballistische Raketen vorgesehen, die ebenfalls gegen Land- und Seeziele eingesetzt werden können. Nordkorea hat mehrere ballistische Raketen, am wahrscheinlichsten ist der Einsatz der Hwasong-11. Je nach Variante soll diese 600 bis 900 km Reichweite haben. Sie kann nuklear oder konventionell bestückt werden. Einige Versionen der Hwasong-11 sollen Sprengköpfe mit 2,5 bis 4,5 Tonnen Gewicht tragen können, weshalb sie als „Flugzeugträger-Killer“ gilt.

In der Landstart-Version heißt die Hwasong-11 KN-23 © KNCA

Auch Südkorea will ballistische Raketen nutzen Ballistische Raketen gehören zur Standardbewaffnung von strategischen U-Booten von Atommächten. Dort sind sie meistens mit Atomsprengköpfen bestückt.

Auf Kriegsschiffen waren ballistische Raketen bisher selten anzutreffen, wegen des großen Platzbedarfs und der geringeren Reichweite, verglichen mit Marschflugkörpern. Durch moderne Flugabwehrraketen werden jetzt ballistische Raketen wieder interessant für den Einsatz auf Schiffen, weil diese, aufgrund ihrer hohen Flugbahn und Geschwindigkeit, schwieriger abzufangen sind. ➤ Mehr lesen: Hyunmoo-5: Südkorea enthüllt "ultrastarke" ballistische Rakete Auch Südkorea setzt auf ballistische Raketen. Die neuen Varianten der Zerstörer KDX-III bekommen ein eigens entwickeltes VLS namens KVLS-II, das groß genug für solche Raketen ist.

Vorerst wird es nur mit Langstrecken-Luftabwehrraketen bestückt. 2028-2029 soll eine neu entwickelte ballistische Rakete für das KVLS-II in Serienproduktion gehen. Außerdem könnten bereits vorhandene ballistische Raketen dafür angepasst werden, wie die Hyunmoo-4-4. Diese hat 500 km Reichweite und einen bis zu 2 Tonnen schweren Gewichtskopf.

Weitere Waffen der Choi Hyon Abgesehen von den VLS, hat die Choi Hyon weitere Waffen an Bord. Dazu gehört ein Geschütz am Bug, das Gegenstück zur 127mm-Kanone der Arleigh Burke. Man kann davon ausgehen, dass damit, wie bei der Arleigh Burke, See- und Luftziele bekämpft werden sollen, wie etwa kleinere Boote, Drohnen und Kamikaze-Drohnenboote.

Links und rechts befinden sich CIWS zur Nahbereichsverteidigung gegen Drohnen und anfliegende Raketen. Soweit erkennbar, handelt es sich dabei um das AK-630, bzw. eine nordkoreanische Kopie davon. Das AK-630 ist eine russische, 6-läufige 30mm-Kanone mit einer Feuerrate bis zu 5.000 Schuss pro Minute.

Mittig ist ein CIWS mit Raketen und Kanonen zu sehen. Das könnte ein russisches Pantsir-ME, oder die nordkoreanische Variante davon, sein. Da Russland von Nordkorea Hilfe im Krieg gegen die Ukraine bekommt, in der Form von Waffen und Soldaten, wäre denkbar, dass Russland im Austausch dafür Nordkorea diese Marine-Waffensysteme, oder zumindest die Baupläne dafür, überlassen hat. ➤ Mehr lesen: Russland setzt jetzt auf Laserwaffen Das Pantsir-ME ist die Exportversion des Pantsir-M. Es nutzt 8 Kurzstrecken-Luftabwehrraketen und 2 AK-630. Das System kann Luftziele auf einer Entfernung von bis zu 20 km mit den Raketen bekämpfen, die AK-630s haben eine Reichweite von 5 km.

Links und rechts am Schiff sind noch jeweils 2 Türme zum Start von Gegenmaßnahmen sowie 2 Türme mit jeweils 4 Startern. Diese könnten für Raketen mit kurzer Reichweite oder Wasserbomben gegen U-Boote genutzt werden.

In der Mitte des Schiffs befindet sich eine Struktur schrägen Wänden. Sie erinnert optisch an den Horizontal-Starter der Amnok-Klasse, ist aber dünner. Ob sich darin Antischiffsraketen befinden, oder ob die Struktur einen anderen Zweck hat, ist aktuell nicht bekannt. Am Heck der Choi Hyon ist eine Landeplattform, die groß genug für einen Hubschrauber sein könnte. Allerdings gibt es keinen Hangar, weil an dieser Stelle die 10 Zellen des sehr großen VLS sind. Möglicherweise sollen von der Plattform aus Aufklärungsdrohnen gestartet werden. Zumindest kann sie als temporärer Landeplatz dienen, falls etwa mit Hubschraubern Personal ausgetauscht oder dringend benötigte Versorgungsgüter abgeladen werden.

Eine neue Klasse oder ein Einzelstück? Ob die Choi Hyon ein Einzelstück ist oder der Beginn einer neuen Klasse von Fregatten, ist bisher nicht bekannt. Sofern die Daten korrekt sind, wurde sie in knapp über einem Jahr gebaut, was sehr schnell für ein Schiff dieser Größe ist – noch dazu, wenn es mehrere Technologien beinhaltet, die für Nordkorea neu ist. Sollte Nordkorea diese Baugeschwindigkeit nicht nur beibehalten sondern noch optimieren, könnte es bis 2030 6 Stück dieser Kriegsschiffe haben. ➤ Mehr lesen: Arleigh Burke am Limit: Navy muss Zerstörer DDG(X) vorantreiben Strategisch Sinn macht die Choi Hyon als Einzelstück jedenfalls wenig. Als größtes und modernstes Kriegsschiff von Nordkorea würde sie bei einem bewaffneten Konflikt als Prioritätsziel angegriffen werden. Und Nordkoreas Flotte und Luftwaffe ist zu klein, um die Choi Hyon vor Südkoreas Angriffen mit Antischiffsraketen und Torpedos zu schützen.

