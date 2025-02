Russland setzt jetzt auf Laserwaffen

In Abu Dhabi findet gerade die Rüstungsmesse IDEX 2025 statt. Der russische Vize-Ministerpräsident Denis Manturow hat dort verkündet, dass man an Laserwaffen arbeitet.

„Die Laserwaffe befindet sich bereits in Entwicklung. Zusammen mit anderen Dingen, wird sie in naher Zukunft von Pantsir genutzt werden“, wird Manturow von Eurasiantimes zitiert. Details dazu nennt er nicht, wie etwa die Stärke in Kilowatt der Laserwaffe oder welche Variante des Luftabwehrsystems Pantsir die Energiewaffe bekommen soll.

Pantsir wurde von den Emiraten finanziert

Pantsir ist der international bekannte Name für das Waffensystem. Der NATO-Name lautet SA-22 Greyhound. In Russland heißt es 96K6 Panzir. Übersetzt bedeutet das Harnisch. Das ist eine Anspielung auf seine Funktion: Pantsir soll Bodentruppen und Fahrzeugverbände vor Luftangriffen beschützen.