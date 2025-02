Arleigh-Burke-Zerstörer schießt mit Laser Drohne vom Himmel

Das Lasersystem an Bord der USS Preble wurde erfolgreich getestet, wie die Navy nun mitteilte.

Wie die US Navy mitteilt, hat der Zerstörer USS Preble, ein Schiff der Arleigh-Burke-Klasse, erfolgreich sein High-Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance (HELIOS) System getestet. Im Rahmen dessen wurde eine Drohne abgeschossen.

Der Test hat 2024 stattgefunden, wurde aber erst jetzt bekannt, wie The War Zone schreibt. Quelle ist der jährliche Director, Operational Test and Evaluation (DOTE) Report des Pentagons (Vorsicht, großes PDF). Details zum genauen Zeitpunkt und Ort des Tests wurden nicht bekannt gegeben.

Das Manöver diente, um die Funktionalität, Leistung und Fähigkeiten des HELIOS-Systems zu überprüfen und zu validieren, wie es heißt. Ursprünglich wurde das System bereits 2022 an die Navy geliefert.