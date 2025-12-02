Microsoft verkauft wieder "Ugly Sweater" mit Windows-Design
Es steht wieder die Tech-Support-Season an. Das ist jene Zeit im Jahr, in der die Technikbeauftragten in den Familien die alten Computer, Router und Handys auf Vordermann bringen dürfen. Wer dafür zu Weihnachten mit dem passenden Pullover aufkreuzen möchte, kann sich derzeit bei Microsoft umschauen.
Das Unternehmen setzt dieses Jahr seine Tradition fort und bietet wieder mehrere "Ugly Sweater" an. Es gibt wohl nichts Passender als einen Pullover mit alten Windows-Symbolen zu tragen, während man Windows 7 auf dem Stand-PC der Eltern repariert.
Das diesjährige Highlight
Ein Highlight in diesem Jahr dürfte der braune Sweater mit Zune-Logo sein. Im Gegensatz zum längst vergessenen Microsoft-Gadget hat sich das Zune-Icon überraschend gut gehalten.
Kurzer Zune-Exkurs
Für alle, die es bereits vergessen haben: Zune war ein MP3-Player von Microsoft. Er wurde 2006 an den Start geschickt, um dem iPod das Fürchten zu lehren. Ein strenger Kopierschutz und proprietäre Software sind dem Zune unter anderem zum Verhängnis geworden. Nach Europa hat es der Player nie geschafft.
Bereits 2009 ist die letzte Version erschienen. 2015 wurden die dazugehörigen Online-Dienste eingestellt. Die letzten Zune-User wurden automatisch auf Microsofts Groove-Music-Plattform umgestellt, die nur 2 Jahre später selbst abgedreht wurde.
Die Microsoft-Sweater
Zurück zu den aktuellen Microsoft-Sweatern: Leider sind auch dieses Jahr die Pullover offiziell nur in den USA erhältlich. Wer einen "Ugly Sweater" von Europa aus bestellen möchte, muss mit hohen Versandkosten und etwaigen Einfuhrabgaben rechnen.
