Microsoft verkauft wieder "Ugly Sweater" mit Windows-Design

Der Windows-Konzern setzt seine Tradition fort und bringt zu Weihnachten wieder seine Pullover unter die Leute.

Es steht wieder die Tech-Support-Season an. Das ist jene Zeit im Jahr, in der die Technikbeauftragten in den Familien die alten Computer, Router und Handys auf Vordermann bringen dürfen. Wer dafür zu Weihnachten mit dem passenden Pullover aufkreuzen möchte, kann sich derzeit bei Microsoft umschauen.

Das Unternehmen setzt dieses Jahr seine Tradition fort und bietet wieder mehrere "Ugly Sweater" an. Es gibt wohl nichts Passender als einen Pullover mit alten Windows-Symbolen zu tragen, während man Windows 7 auf dem Stand-PC der Eltern repariert.

Das diesjährige Highlight

Ein Highlight in diesem Jahr dürfte der braune Sweater mit Zune-Logo sein. Im Gegensatz zum längst vergessenen Microsoft-Gadget hat sich das Zune-Icon überraschend gut gehalten.