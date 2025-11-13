Microsoft “bezahlt” User für Nutzung von Edge

Microsofts hauseigener Browser Edge ist notorisch unbeliebt. Zwar ist er auf Windows-Geräten vorinstalliert, doch sein weltweiter Marktanteil dümpelt unter 13 Prozent herum. Zum Vergleich: Chrome hatte im September 2025 laut Statista mehr als 73 Prozent Marktanteil.

Nun will Microsoft Nutzerinnen und Nutzer durch Belohnung überzeugen, doch mit Edge weiterzusurfen. Wenn man auf Windows 11 über die Microsoft-Suchmaschine Bing nach „Chrome“ sucht, werden einem für eine Weiternutzung von Edge 1.300 „Rewards points“ angeboten. Diese Bonuspunkte kann man z.B. nutzen, um eine Gutscheinkarte zu erwerben, mit der man dann echte Produkte kaufen kann, wie Windows Latest berichtet.

Opera, Firefox und Brave nicht betroffen

Alternativ könne man mit den Bonuspunkten eine von über 2 Millionen NGOs unterstützen, wie Microsoft in einer Bing-Werbeanzeige versprach, die Windows Latest vorliegt. Diese Anzeige in Bildschirmbreite könne man nicht wegklicken, sie ist klein mit „promoted by Microsoft“ gekennzeichnet.