Microsoft tarnt Bing als Google, um Nutzer zu täuschen

Sucht man dort derzeit nach Google, wird man kurzerhand zu einer Suchmaske weitergeleitet, die optisch stark an Google erinnert. Dass man aber immer noch auf der Bing-Seite ist, wird erst auf den zweiten Blick ersichtlich. Erst wenn man aktiv nach oben scrollt, sieht man oben nämlich wieder das Bing-Logo. Insgesamt ist die Aktion ein geschicktes Täuschungsmanöver, weil die neue Suchmaske optisch tatsächlich stark an Googles typische grafische Gestaltung erinnert, wie Bleeping Computer zuerst aufgefallen ist .

Bei Google ist man über Microsofts Vorgehensweise keineswegs erfreut, wie Parisa Tabriz, Chefin von Google Chrome, sagt. „Imitation ist die ehrlichste Form von Schmeichelei, aber wenn Microsoft Google nachahmt, ist das nur ein weiterer Trick in einer langen Geschichte von Tricks, mit denen man Nutzer verwirren und in ihrer Auswahl einschränken will“, erklärte sie in einem Beitrag auf X.