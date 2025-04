Aktie im freien Fall: Apple nicht mehr wertvollstes Unternehmen

Zur Nummer eins auf dem Börsenolymp wurde am Dienstag Microsoft mit einem Marktwert von rund 2,64 Billionen Dollar (2,4 Billionen Euro). Apple lag dahinter mit knapp 2,6 Billionen Dollar.

Zum Jahreswechsel war die Apple-Aktie noch 259 Dollar wert. Aktuell notiert sie bei rund 170 Dollar . Damit hat das Papier in nur 4 Monaten mehr als 34 Prozent eingebüßt . Allein in den vergangenen Tagen ist die Aktie um mehr als ein Fünftel eingebrochen.

Jahrelang war Apple das wertvollste Unternehmen an der Börse. Nun hat Apple diesen Titel verloren. Der Grund: Anlegerinnen und Anleger fürchten, die Folgen der von Präsident Donald Trump verhängten Zölle gegenüber China könnten sich auf den iPhone-Konzern besonders negativ auswirken.

Die Apple-Aktie in den vergangenen 6 Monaten

Lieferkette umstellen

Die meisten iPhones werden in China produziert. Zählt man alle Zollmaßnahmen der Trump-Regierung zusammen, werden auf Einfuhren aus der Volksrepublik in die USA ab Mittwoch Abgaben von 104 Prozent fällig. Apple wolle nun zunächst iPhones aus Indien in die USA liefern, während Konzernchef Tim Cook eine Ausnahme von den Zöllen zu erwirken versuche, schrieb das "Wall Street Journal".

Um langfristige Investitionen in den Lieferketten umzukrempeln, sei die Lage noch zu unklar, hieß es unter Berufung auf informierte Personen. Für Waren aus Indien verhängte Trump einen Zoll von 27 Prozent.

➤ Mehr lesen: Trumps Zollpolitik verbreitet Ungemach im Tech-Bro-Himmel

Amerikaner sollen "winzige Schrauben reindrehen"

Die Botschaft aus dem Weißen Haus ist derweil unmissverständlich: Apple könne die iPhones für den amerikanischen Markt doch einfach in den USA produzieren. "Warum bauen sie das alles in China? Warum tun sie es nicht hier?", fragte Trumps Handelsminister Howard Lutnick schon vor Wochen. Die Aussagen von Lutnick sind in dem CNBC-Interview ab Minute 4:20 zu sehen.